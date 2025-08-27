El foco de San Ciprián podría estabilizarse en breve
La inaccesibilidad a los cañones complica el control de dos de los focos de Porto, lo que se suma a la previsión de viento
E. Vega
Los medios de extinción avanzan en la contención incendio de Porto con la esperanza de poder estabilizar "en breve" el foco de San Ciprián frente a la complejidad de los dos restantes cuyas previsiones son más complejas por la orografía y el viento que sopla en la zona.
El jefe de jornada del operativo del incendio forestal de Porto, Mariano Rodríguez, ha avanzado que se mantienen los tres focos activos, si bien es el que ubicado en el término de San Ciprián el que mantiene una mejor evolución. En este sentido, se confía en poder estabilizarlo en las próximas horas tras una noche de trabajos "en la que se ha podido actuar muy bien".
Diferente evolución presentan los otros dos focos, el que avanza por el Cañón del Tera y el de La Baña. La inaccesibilidad al terreno complica las labores de extinción, lo que indica que las labores se extenderán durante varios días.
En el caso del foco de La Baña, el último avance indica que se mantienen aún en fase de intentar darlo por controlado con leves mejorías.
Las previsiones para esta tarde preocupan por el mantenimiento de rachas de viento (uno de los factores decisivos a la hora de condicionar la evolución del fuego): "No podemos saber cómo va a evolucionar", concluye. Sí ayudará en cambio la bajada de temperaturas unido a la humedad relativa.
- Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas
- Carriles de paja para enamorados: la original y romántica tradición de un pueblo de Zamora
- Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas
- Aterrizaje de emergencia de un hidroavión que trabajaba en el incendio de Porto
- Memorias de Porto, el 'techo' de Zamora
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- Muere un hombre de 67 años en el incendio de su vivienda en Riego del Camino
- Incendio en Sanabria: El viento cambiante aviva la amenaza sobre Murias