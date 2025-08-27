El foco de San Ciprián podría estabilizarse en breve

Los medios de extinción avanzan en la contención incendio de Porto con la esperanza de poder estabilizar "en breve" el foco de San Ciprián frente a la complejidad de los dos restantes cuyas previsiones son más complejas por la orografía y el viento que sopla en la zona.

El jefe de jornada del operativo del incendio forestal de Porto, Mariano Rodríguez, ha avanzado que se mantienen los tres focos activos, si bien es el que ubicado en el término de San Ciprián el que mantiene una mejor evolución. En este sentido, se confía en poder estabilizarlo en las próximas horas tras una noche de trabajos "en la que se ha podido actuar muy bien".

Diferente evolución presentan los otros dos focos, el que avanza por el Cañón del Tera y el de La Baña. La inaccesibilidad al terreno complica las labores de extinción, lo que indica que las labores se extenderán durante varios días.

En el caso del foco de La Baña, el último avance indica que se mantienen aún en fase de intentar darlo por controlado con leves mejorías.

Las previsiones para esta tarde preocupan por el mantenimiento de rachas de viento (uno de los factores decisivos a la hora de condicionar la evolución del fuego): "No podemos saber cómo va a evolucionar", concluye. Sí ayudará en cambio la bajada de temperaturas unido a la humedad relativa.