Felipe VI tras escuchar a los vecinos de Sanabria: "Los testimonios son sobrecogedores, queríamos estar cerca de los afectados"

El rey Felipe VI y la reina doña Letizia han estado durante casi tres horas y media en Sanabria escuchando a los vecinos, ganaderos, hosteleros y responsables municipales de los pueblos más tocados por el incendio forestal de Porto de Sanabria y conociendo de primera mano el operativo de extinción y las necesidades de la población tras el fuego.

Tras saludar a los vecinos de San Martín de Castañeda y conversar en el monasterio de Santa María con un grupo de afectados, el monarca ha asegurado que los testimonios habían sido "sobrecogedores" tanto los de los incendios de Zamora como los de otras partes de España. Felipe VI, en unas breves palabras improvisadas ante los periodistas, ha declarado que los testimonios de vecinos e integrantes del operativo resultan sobrecogedores tanto aquí como "en tantos otros lugares" de España. Ha expresado además su deseo de estar "cerca de los afectados" y por ello ha iniciado en Sanabria que le ha llevado este miércoles posteriormente a la zona devastada por los incendios en Las Médulas, en la provincia de León, y que el jueves y el viernes hará que los reyes de España visiten también la zona más afectada por los fuegos en Galicia y en Extremadura.

De las consecuencias del incendio de Porto, han dado testimonio a los monarcas en San Martín de Castañeda personas de la comarca como la ganadera de Ribadelago Marta Fernández, quien previamente había escrito por correo electrónico a los reyes para informarles, enviarles fotos y vídeos y pedirles ayuda ante el problema que le suponían los incendios. Ella ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, ya que se ha quemado todo el pasto de la montaña sanabresa y "lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez", ha declarado.

También varios hosteleros de la zona, entre ellos Víctor Coco, de Vigo de Sanabria, han dado cuenta de su situación y han indicado que el fuego les ha dejado unas pérdidas económicas que en un primer cálculo a vuelapluma puede rondar los diez millones de euros. Coco ha querido dejar claro al turismo que el fuego no ha llegado al lago de Sanabria ni a su entorno más cercano, que es "seguro" y ha agradecido la visita de los reyes, que da testimonio de ello, porque si no no se hubieran acercado a la zona.

Don Felipe y doña Letizia han escuchado igualmente, en una reunión posterior en la Casa del Parque del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto a responsables municipales como el alcalde pedáneo de San Martín de Castañeda, Samuel Román, que ha indicado que "hay que intentar reivindicar, que no se nos llene la boca con la 'España vaciada', porque luego pasa lo de siempre, somos los últimos de la fila, hay que hacer muchos cambios en la gestión del medio ambiente, desde la base hasta las esferas más altas".

Alberto Ferreras

Por su parte, la alcaldesa de San Justo, Montse Sastre, ha reclamado ante los reyes una mejor gestión forestal y que los medios de extinción estén bien coordinados y "no haya líos entre comunidades, Gobierno y demás historias". Sobre la evolución del fuego en el anejo de San Ciprián, uno de los cinco pueblos evacuados hoy en día por el incendio, ha explicado que día tras día la evolución es similar. "Todos los días estamos contentos por las mañanas y con las manos en la cabeza por las tardes", a causa de los cambios de viento.

Ante el panorama tan negativo, el alcalde de Porto, Francisco Blanco, lo que ha querido mostrar a los reyes es "fuerza y resiliencia" como ha hecho su localidad al sobreponerse a la tragedia y celebrar el martes su habitual feria ganadera como muestra de recuperación.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. / Casa Real

Los monarcas han sido recibidos en Sanabria con aplausos y vivas al rey en San Martín de Castañeda, donde don Felipe y doña Letizia se han parado a saludar a los vecinos que esperaban su llegada, antes de reunirse con una decena de afectados. En la casa del parque, los efectivos de extinción que coincidían que en esos momentos se encontraban allí de descanso y los que estaban en el puesto de mando avanzado han expresado la cercanía de los reyes les han mostrado y el conocimiento que tenían de la zona y del incendio forestal de Porto.

Poco antes de las tres de la tarde, tras casi tres horas y media en Sanabria, los reyes han subido de nuevo al helicóptero en la casa del parque del lago, para desde allí desplazarse a Las Médulas y observar desde lo alto las dimensiones del incendio de Porto.

Sus Majestades han estado acompañados en el helicóptero por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En la visita también han estado presentes otras autoridades zamoranas, como la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, o el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.