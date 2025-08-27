Felipe VI aboga por formar voluntarios

Su Majestad Felipe VI se reunió los alcaldes de los municipios de Galende, Porto, San Justo y Trefacio y alcaldes pedáneos de las zonas afectadas. El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, proponía revertir la imagen de que “todo está quemado”, como han podido contemplar los Reyes en su recorrido sobre la zona, e invitó a visitar la zona que “sigue viva. Tenemos una desgracia y daño medioambiental muy serio, pero está en la parte de arriba. Tenemos que revitalizar esto”. Y “hay que seguir adelante”. El desastre de este incendio “Nos va a servir para saber en qué se ha fallado”.

El rey que trasladaba a los medios estar “sobrecogido”, gesto que luego se reflejaba ante los representantes de los sectores. De manera verbal el alcalde le ha trasladado “nuestro deseo de que vengan en una visita próxima. Hemos dejado claro que ésta no cuenta en el contador de las visitas de Sus Majestades a Sanabria”. Una invitación que se hará formalmente en breve, como precisó el alcalde.

Adelantó el proyecto Forgarero de prevención de incendios entre los ayuntamientos de Robleda, Requejo y Galende, donde “habrá una reunión para “ver cómo lo ven los vecinos”. Lo que es incuestionable la limpieza de montes y especialmente “alrededor de los núcleos urbanos” con un perímetro de seguridad desbrozado que “den mayor seguridad”.

Redunda “en que los medios destinados a blindar que el fuego no entre en los pueblos” se hubiera destinado al monte. Martos señaló la particularidad de que este Parque “tiene muchos núcleos de población”. El alcalde no entró a valorar la gestión de la extinción ni en qué se ha invertido un millón de euros.

Los Reyes visitan al operativo y vecinos afectados por los incendios en Sanabria / Araceli Saavedra

La alcaldesa de San Justo, Monserrat Sastre, calificó la reunión de “bastante interesante” al finalizar la reunión y todavía pendiente de la evolución del incendio en San Ciprián de Sanabria. El Rey ha planteado la opción es “intentar formar a la gente, como cada vez hay emergencias más importantes, dependiendo de cada zona, formar a la gente y que sepan cómo pueden actuar”.

Sastre añadió que “sería muy importante que se tomase en cuenta a la gente del territorio a la hora de hacer leyes, tomar decisiones o montar un operativo de emergencia. Sería muy importante que la gente del territorio”.

Entonar el "mea culpa"

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, agradeció a los reyes su visita y su “cercanía” para trasmitirle las medidas necesarias. Desbroces, quemas controladas y resolución de problemas como la limpieza de los ríos y balsas para incendios y la ganadería, que compete a Confederación, y que Faúndez calificó de “primer cortafuegos”. También puso sobre la mesa los medios, cada vez más medios y más preparados pero “echamos en falta que en la base de Rosinos había hace dos años, dos aviones AT de 3.500 litros, de primera intervención, que no están porque han cambiado por dos helicópteros.

No estamos en época de reproches pero son momentos en que tenemos que poner sobre la mesa todas las administraciones el “mea culpa” e intentar que estos escenarios tengan la mínima incidencia”. Pidió un cambio normativo de arriba debajo de la UE, Gobierno de España y Junta con normas “que rozan lo absurdo”. Como ejemplo, los terrenos de concentración parcelaria que trascurridos 20 años pasan a forestales.

“Hemos comprado una tesis de ecologismo radical en todas las zonas rurales, donde personas desde las ciudades, donde muchos de ellos urbanitas con conocimientos muy pobres en el medio natural y los entornos, se les escucha más que a las personas que viven en los pueblos, que son los que mantienen vivos estos entornos y son los que hacen que esas personas que vienen de las ciudades vienen a disfrutar de lo que cuidamos nosotros”.