Corte en la carretera Santa Colomba a Arcos de la Polvorosa por obras

Debido a los trabajos de ensanche, hormigonado y asfaltado incluidos en el proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2544 entre Santa Colomba de las Monjas y Arcos de la Polvorosa, la Diputación de Zamora ha autorizado el corte de la misma desde 1 de septiembre y hasta la finalización de las obras. El corte afecta al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 4,200 y 5,500 de la vía.

Para comunicar ambas localidades, se procederá al desvío por la N-525 y por el camino que une Santa Cristina de la Polvorosa y Arcos de la Polvorosa.

La Diputación ha concedido la autorización a la adjudicataria del proyecto de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2544, la empresa Contratas y Obras San Gregorio S.A., que lo solicitó para poder ejecutar las unidades de obra, ensanche y sustitución de obras de fábrica, el hormigonado de cuñas de ensanche y el extendido de la mezcla bituminosa.