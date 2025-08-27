Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco en su visita a Sanabria, Zamora

Los miembros del operativo retiran su mano al paso del presidente de la Junta de Castilla y León

Bomberos forestales de la Junta de Castilla y León saludan al rey Felipe VI, pero no a Mañueco.

Bomberos forestales de la Junta de Castilla y León saludan al rey Felipe VI, pero no a Mañueco. / JL Leal

A. A.

La jornada número 14 del incendio de Porto originado por un rayo el pasado 14 de agosto ha estado marcada por la visita real de los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, a la comarca de Sanabria.

Los monarcas, recibidos entre aplausos, vítores y cartas, han expresado su deseo de estar "cerca de los afectados" y el propio Felipe VI ha reconocido que los testimonios de los afectados por el fuego han sido "sobrecogedores".

Frente a su ausencia en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a sus Majestades en su visita a la Casa del Parque de San Martín de Castañeda.

Mañueco, tras los pasos del rey Felipe para saludar a los trabajadores del operativo

Mañueco, tras los pasos del rey Felipe para saludar a los trabajadores del operativo / Mariam A. Montesinos

Allí, Felipe VI y Letizia Ortiz han saludado a los efectivos del operativo de extinción de incendios que se encontraban en esos momentos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Uno a uno, los bomberos forestales han estrechado su mano con los monarcas. Sin embargo, los primeros de la fila le han negado el saludo a Mañueco. Un rechazo inicial entendido por Mañueco, que ha provocado la decisión del presidente autonómico de Castilla y León de dar un paso atrás y no seguir tratando de saludar a los brigadistas que luchan contra los incendios en primera línea de fuego.

VÍDEO | Los bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco

Los bomberos forestales sí que han seguido saludando al resto de autoridades presentes, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

En este sentido, cabe recordar que las críticas por la gestión de incendios en Castilla y León se han reavivado tras este último verano.

Puedes seguir en directo la evolución de los incendios, aquí.

