Bomberos forestales niegan el saludo a Mañueco en su visita a Sanabria, Zamora

La jornada número 14 del incendio de Porto originado por un rayo el pasado 14 de agosto ha estado marcada por la visita real de los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz, a la comarca de Sanabria.

Los monarcas, recibidos entre aplausos, vítores y cartas, han expresado su deseo de estar "cerca de los afectados" y el propio Felipe VI ha reconocido que los testimonios de los afectados por el fuego han sido "sobrecogedores".

Frente a su ausencia en la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acompañado a sus Majestades en su visita a la Casa del Parque de San Martín de Castañeda.

Mañueco, tras los pasos del rey Felipe para saludar a los trabajadores del operativo / Mariam A. Montesinos

Allí, Felipe VI y Letizia Ortiz han saludado a los efectivos del operativo de extinción de incendios que se encontraban en esos momentos en el Puesto de Mando Avanzado (PMA). Uno a uno, los bomberos forestales han estrechado su mano con los monarcas. Sin embargo, los primeros de la fila le han negado el saludo a Mañueco. Un rechazo inicial entendido por Mañueco, que ha provocado la decisión del presidente autonómico de Castilla y León de dar un paso atrás y no seguir tratando de saludar a los brigadistas que luchan contra los incendios en primera línea de fuego.

Los bomberos forestales sí que han seguido saludando al resto de autoridades presentes, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

En este sentido, cabe recordar que las críticas por la gestión de incendios en Castilla y León se han reavivado tras este último verano.

Vecinos de Carucedo se manifiestan a la llegada de los Reyes. / Peio García Quejas en Las Médulas Los vecinos de la localidad de Las Médulas, en el municipio de Carucedo (León), han denunciado hoy con motivo de la visita de los Reyes y de Mañueco que su futuro es “muy negro” después del incendio que ha arrasado la zona tras quemar casas y negocios. Lamentan que las administraciones los tienen “abandonados”. “Aquí solo vienen a que se les vea y a hacer la foto. No va a servir de nada. Nos sentimos abandonados por todos. No nos ha ayudado nadie. Si no es por nosotros arden los pueblos de Las Médulas y Orellán. Se les llena la boca con que es Patrimonio de la Humanidad y ha ardido todo, castaños milenarios, casas...", lamentan. Puedes leer la noticia completa, aquí.

Los reyes y Mañueco en Las Médulas. / Peio Garcí­a Los Reyes, en Las Médulas: "Hay mucho por hacer" Tras su visita en Zamora, los Reyes de España, Felipe VI y doña Letizia, han visitado el paraje de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, entre gritos de "Vivan los Reyes" y "Mañueco dimisión". Los monarcas han podido comprobar, de primera mano, el estado en el que ha quedado el territorio después del incendio declarado en la localidad de Yeres (León) y que, posteriormente, se unió al de Llamas de Cabrera, lo que provocó una enorme destrucción, y que aún no está extinguido. “Hay muchos lugares que se han salvado. Las Médulas tienen futuro”, ha expresado el rey Felipe. “Hay mucho por hacer, mucho trabajo por delante, mucho esfuerzo que deben hacer las instituciones y muchas personas a las que ayudar”.

Un cazador con su perro en la provincia de Zamora. | Jose Luis Fernández Piden la suspensión de la caza La Federación de Ecologistas en Acción de CyL ha exigido la suspensión de la media veda de "manera inmediata" y de "cualquier modalidad de caza" en todos los terrenos afectados por los incendios y "áreas limítrofes". La entidad ecologista ha registrado en este sentido una petición a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta debido a las condiciones adversas que está sufriendo la comunidad y que tiene movilizado a una parte importante de sus efectivos de campo en las labores del operativo de incendios. Puedes leer la noticia completa, aquí.