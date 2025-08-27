Aplausos y cartas a los Reyes desde Sanabria

Los sanabreses recibieron a Sus Majestades Felipe VI y doña Leticia entre aplausos y vivas en su visita a las zonas afectadas por el incendio de Porto de Sanabria, emplazada en San Martín de Castañeda, donde le esperaban algunos vecinos y veraneantes, en su mayoría, de San Martín pero también de otros pueblos de Ribadelago, Trefacio, Vigo y hasta de Mombuey. Sus Majestades mantuvieron una reunión con profesionales afectados, de la ganadería, la hostelería y vecinos que destacaron la labor de los voluntarios.

El saludo a los vecinos en el patio del Centro de Interpretación del Císter fue pausado y distendido en medio del revuelo por la presencia de los Reyes. En su recorrido no faltaron los vivas a los Reyes, a España y a San Martín de Castañeda, y un reproche nítido de un hombre: “Mañueco ¡Vaya gestión!”. La presencia de los reyes cambió la cara de preocupación de estas semanas de muchos de los vecinos por un momento de distensión y hasta de compresión.

El rey Felipe tiraba de memoria al saludar a María José Quintana cuando le recordaba “yo le di de comer”. Era el rey quien recordaba que estuvo de campamento en 1978, con 10 años, en el albergue de San Martín de Castañeda, y María José era una de las mujeres que atendía el servicio en comedor. Tres jóvenes que veranean en el pueblo le entregaron “un llavero de recuerdo de San Martín de Castañeda que se lo ha guardado en el bolsillo” comentaban las tres afortunadas, Natalia, Paula y Natalia.

La reina Leticia saludaba con especial cariño a las niñas y niños que esperaban en el patio del monasterio, abrazos y besos. “Nos ha dado un abrazo, solo la reina” aclaraban Carla, Adara y Julia, muy contentas las tres niñas en primera fila.

Los reyes de España saludan a los efectivos que luchan contra el fuego en Sanabria. / Casa Real

Marta Montesinos y Oscar del Estal, en primera fila para recibir el saludo de los Reyes, señalaban su impresión “Muy agradecidos de que vengan en estas circunstancias. Nos han saludado a todos y muy cercanos”.

Los vecinos reconocían el trato, “naturales y compartiendo las bromas”. De manera distendida Velasco le ha comentado al Rey “e ha hecho la cobra a mi abuelo –Ángel González- sin querer. Le ha ido a dar la mano pero se la ha dado a otra personas pero es verdad que luego se la ha dado”. José Velasco se consideran afectados “en las casas por suerte no, pero en la Sierra sí”, su abuelo fue de las personas evacuadas pero a Madrid.

A través de los responsables de Casa Real, una vecina de Puebla, Mayte Romero hizo entrega de una carta al Rey por el papel moderador de la Corona para, ante la oleada de incendios “destacarle la perenne situación de abandono de toda Sanabria y Carballeda, testimonio vivo de la España despoblada, envejecida, incomunicada y abandonada. Y ahora, quemada” por falta de prevención. Unamisiva que además recordaba la supresión de paradas de AVE en Sanabria.

Los profesionales de todos los sectores afectados recibieron “mucho ánimo” de los Reyes, en la reunión mantenida en el monasterio de la que “estaban perfectamente informados y sabían de lo que hablaban”. Marta Fernández, ganadera de Ribadelago, escribió un e-mail a la Casa Real pidiendo ayuda para dar de comer a sus más de 200 vacas. Marta les trasladó en este caso ya directamente, al igual que los ganaderos de San Martín, “el problema con los pastos ahora mismo. Y cuando empiecen las lluvias con el tiempo va a ser peor”.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a mantener las ayudas durante 10 meses y no faltará agua y alimento a las ganaderías afectadas. “No somos administrativos, somos gente de campo” aseveró Marta ante el cúmulo de papeles y burocracia al que está sometido el sector. A los hosteleros se les trasladó que se dará una vuelta a las medidas “para salvar el turismo”. Y la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, también salió con una petición, recuperar las paradas de AVE. Nadie se fue de vacío.

