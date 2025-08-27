Más de 3.330 firmas instan a proteger del lobo tras los incendios

Más de 3.300 firmas reivindican en Change.org la prohibición de la caza del lobo ibérico y su regreso al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) tras la oleada de incendios que asolan al país durante este verano.

La campaña 'Los incendios ponen al lobo contra las cuerdas' impulsada el pasado 20 de agosto por el naturalista Luis Miguel Domínguez realiza un llamamiento urgente sobre las consecuencias del paso del fuego sobre los hábitats del cánido: "El deterioro de nuestros paisajes, este verano por causa de los incendios, ha resultado letal para las últimas poblaciones de lobos ibéricos".

Atendiendo a los últimos censos oficiales, la iniciativa asegura que la situación es "crítica". Por ello, solicitan al Gobierno de España, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y su responsable Sara Aagesen, así como al Defensor del Pueblo redoblar la protección del lobo para finalizar con la protección "muy desfavorable" que viven sus poblaciones.

Los datos más recientes apuntan a que en España conviven 333 manadas frente a las al menos 500 que la comunidad científica recomienda para garantizar la supervivencia de la especie. Un objetivo que, apunta Domínguez, director del Gabinete de Historia Natural de Madrid y presidente de la plataforma Lobo Marley, cada vez está "más lejano", lo que, sumado a unos hábitats maltratados por el fuego, "nos encontramos ante un escenario próximo a la extinción".

El escrito recuerda su oposición a los planes de comunidades como Castilla y León, Galicia, Cantabria, Asturias, La Rioja y Aragón para "extraer" ejemplares de sus territorios. Desde la plataforma lo califican de "acto criminal" que se ve agravado por la destrucción de hábitats provocada por el fuego.

"Nuestro objetivo principal es conseguir que la especie vuelva al Lespre y , por tanto, a ser especie protegida por ley" en el conjunto del mapa nacional, lo que implicaría la prohibición de su caza con sanciones penales para quienes la practiquen.

Domínguez ha advertido que la falta de variabilidad genética y la presión humana" están llevando al lobo ibérico a una "extinción segura", por lo que llama a la sociedad civil a movilizarse en defensa de la conservación de esta especie.

Por último, recuerda que España atraviesa una emergencia nacional que la convierte en el momento idóneo para impulsar acciones "coherentes e intransigentes" con quienes "atentan contra nuestra fauna más querida".