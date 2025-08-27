Otros 10 pueblos de Zamora se suman al listado de la Junta de afectados por grandes incendios

Cubelo, El Puente, Galende, Ilanes, Pedrazales, Rabanillo, Puebla de Sanabria, Escuredo, Trefacio y Villarino de Sanabria son los 10 pueblos que se han sumado al listado de la Junta de Castilla y León de localidades afectadas por grandes incendios forestales durante el verano de 2025.

Son un total de 51 los núcleos de población zamoranos que se encuentran en el citado listado, que servirá para que puedan recibir las ayudas específicas que la Administración autonómica ha puesto en marcha como consecuencia de los fuego con el objetivo de recuperar las zonas afectadas.

Además, el Boletín Oficial de Castilla y León también ha publicado este miércoles que se incluye en el listado de localidades evacuadas a causa de los incendios el pueblo de Escuredo.