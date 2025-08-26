UPA explica a agricultores y ganaderos de Sanabria las ayudas por los incendios

Alrededor de 30 ganaderos y apicultores de Sanabria asisten este martes en Porto a una reunión informativa convocada por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) sobre las ayudas que podrán solicitar a las distintas administraciones por los daños provocados por los incendios forestales.

Durante la reunión, responsables de la organización agraria han explicado a los profesionales del sector primario dados de alta en el régimen agrario de la Seguridad Social que recibirán una ayuda directa de 5.500 euros, ayuda de la que fueron excluidos los ganaderos afectados por los incendios de la Sierra de la Culebra en 2022 y que ahora podrán beneficiarse de la medida.

Responsables de UPA, en la reunión informativa que se celebra en Porto / Araceli Saavedra

Por otra parte, UPA ha informado a los participantes en la reunión que también podrán acogerse a las ayudas destinadas a la alimentación al ganado que, en estos momentos, se está entregando a los ganaderos a través de la empresa Tragsa hasta el 30 de septiembre y hasta diciembre con ayudas a los ganaderos a través de sus proveedores.

Otro de los asuntos abordados en la reunión que se celebra en Porto es que los profesionales del sector primario podrán solicitar una ayuda para cubrir daños, que asciende a 18 euros por hectárea de pasto, y a 250 euros por cultivo leñoso, que también incluye árboles frutales.

Suscríbete para seguir leyendo