Los reyes visitan el Lago de Sanabria de Zamora y dan su apoyo a la zona por el incendio

El rey Felipe y reina Letizia visitan este miércoles el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto y lo hacen para interesarse por los daños causados por el gran incendio forestal de Porto que ha arrasado hasta el momento más de 20.000 hectáreas, buena parte de ellas en ese espacio natural sanabrés. Sus Majestades pretenden también con esta visita dar su apoyo a los vecinos de la zona ante una situación que ha causado gran perjuicio, tanto medioambiental, como desde el punto de vista económico y turístico. A la vez que conocen las necesidades de la población, los reyes quieren transmitir su agradecimiento a los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

El hecho de que en la provincia se hayan localizado dos de los incendios más devastadores de este verano, el de Molezuelas de la Carballeda y el de Porto, ha llevado a la Casa Real a elegir Zamora, y más concretamente la comarca de Sanabria, como primera parada de una ruta que realizarán hasta el próximo viernes por algunas de las zonas más afectadas por los incendios forestales de este mes de agosto en España.

Don Felipe y doña Letizia, este verano en una audiencia al patronato del Comité Español de Colegios del Mundo Unido. / Casa Real

A Sanabria, los Reyes de España tienen prevista su llegada a las 11.30 horas, para visitar la zona durante cerca de tres horas. Está previsto que se desplacen a distintos puntos para conocer de primera mano, tanto algunos de los lugares que ha arrasado el fuego, como el Lago de Sanabria, que ha resultado imprescindible en las cargas de agua de los medios aéreos de extinción las últimas dos semanas.

Se trata de la primera visita oficial que los actuales Reyes de España realizan conjuntamente como monarcas a la comarca y a la provincia. El rey Felipe ya estuvo en Zamora, aunque brevemente, en la inauguración del tramo del AVE entre Pedralba de la Pradería y Orense, en diciembre de 2021.

Una vez concluido el recorrido por el parque natural del Lago de Sanabria, Sierras de Segundera y de Porto, que pertenece a la reserva de la biosfera transfronteriza Meseta Ibérica, don Felipe y doña Letizia tendrán la oportunidad de observar desde el aire la situación actual del incendio de Porto, ya que desde Sanabria se dirigirán a otro enclave de gran valor medioambiental arrasado por el fuego, como son Las Médulas, en la provincia de León, una zona declarada patrimonio de la humanidad. A la provincia vecina, tienen fijada su llegada poco antes de las tres de la tarde a Carucedo, desde donde iniciarán un recorrido por la zona devastada por los incendios.

Los Reyes de España continuarán su visita a las zonas arrasadas por los fuegos el jueves en Galicia, donde estarán presentes en otra de las Comunidades más dañadas por los incendios de las últimas semanas. Una tercera jornada de la visita real a las zonas calcinadas está programada el viernes, cuando don Felipe y doña Letizia se desplazarán a Extremadura, otro de los puntos negros del fuego.