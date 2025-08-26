Los reyes Felipe y Letizia visitarán Sanabria este miércoles

Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán esta semana semana las principales zonas afectadas por los graves incendios que han asolado distintas partes de España en los últimos días para interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados.

Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", según informan desde Zarzuela.

Felipe y Letizia visitarán en el Parque Natural Lago de Sanabria, donde el incendio de Porto continúa activo. Después, se trasladarán hasta Las Médulas en León y durante el jueves y viernes visitarán otras zonas de Galicia y Extremadura también afectadas por el fuego.

Además, Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas.