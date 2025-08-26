Un pueblo de Sanabria reclama a la Junta un cortafuegos en un pinar "abandonado"

Vecinos de Terroso en Sanabria han exigido la adecuación urgente de un cortafuegos en todo el perímetro del pinar situado en el entorno de la localidad para evitar la rápida propagación de las llamas y minimizar el riesgo en caso de que se produzca un incendio.

La petición ha sido plasmada en un escrito, dirigido a la sección de Montes del servicio territorial de Medio Ambiente de la delegación de la Junta de Castilla y León en Zamora, después de valorar que, si se produce un incendio forestal, el citado pinar "es en estos momentos una gasolinera llena de combustible".

Vecinos presentan el escrito en el que piden un cortafuegos. | A. SAAVEDRA

Ante la devastación que los incendios forestales están provocando en Sanabria, los vecinos piden en el texto que la Junta habilite un cortafuegos en el perímetro del pinar de Terroso, situado entre las carreteras N-525 y la ZA-L 2696, ante el "completo abandono en el que se encuentra" en la actualidad, por "la falta de una responsable y coherente gestión forestal".

En este punto, los vecinos recuerdan que en el pinar "no se realizan los cortafuegos obligatorios y no se entresaca la madera".

Del mismo modo, resaltan que del pinar de Terroso no se obtiene ningún rendimiento económico, al no realizarse "talas de ninguna clase".

En este sentido, recuerdan que hace unos meses un pino se desplomó sobre la calzada de la carretera N-525, "poniendo en grave peligro la vida de los conductores, viandantes y peregrinos".

Por otra parte, los vecinos de Terroso precisan que el pinar para el que reclaman la adecuación urgente de un cortafuegos es "una enorme masa forestal descuidada y abandonada", por lo que en caso de que se registrara un incendio pondría "en grave riesgo la seguridad y la vida de los vecinos que habitan en las inmediaciones", en alusión a los residentes en las Ventas del Terroso y en la propia localidad de Terroso.

Responsabilidades

Con el escrito dirigido a la delegación territorial de la Junta, los vecinos han pretendido alertar de una "muy grave y objetiva situación de peligro" con la intención de que, si llega a producirse algún incendio en el pinar que afecte a la vida de los vecinos o a sus propiedades, exigirán "responsabilidades" incluso en la vía penal.

Por los motivos expuestos, los vecinos de Terroso solicitan que con urgencia se realice y se mantenga efectivo un cortafuegos en todo el perímetro del pinar y que, al menos, se tale la mitad de su arbolado que "es maderable ya desde hace bastantes años".

Los vecinos también piden a la Junta que lleve a cabo los trabajos selvícolas exigidos en el pinar, ya que si se registra algún fuego podría poner en serio riesgo la integridad de sus vecinos.

Cena solidaria

Por otra parte, Villa Lucerna en Vigo de Sanabria ha promovido una cena solidaria para apoyar a los pueblos afectados por los incendios, evento que tendrá lugar el viernes 29 de agosto.

Bajo el título "Sanabria resurge" , se celebrará esta cena benéfica para la que se ha fijado un donativo de 10 euros, aunque también se ha habilitado una fila cero para recoger aportaciones de personas que no puedan asistir, pero que quieran colaborar con la iniciativa.

Todo el dinero recaudado se destinará a las asociaciones culturales y vecinales de Vigo, San Martín de Castañeda y Ribadelago, con el fin de sufragar gastos de equipos de protección individual, prevención y extinción de incendios, así como de suministros que han costeado vecinos particulares.

