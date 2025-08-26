Los pirocúmulos complican la contención y extinción del incendio de Sanabria

A la escarpada orografía y a unas condiciones meteorológicas adversas para contener el avance en Sanabria y León de los tres frentes activos del fuego originado en Porto se suman los pirocúmulos, nubes que se forman durante los incendios y que por las corrientes de aire súbitas ascendentes pueden arrastrar materiales incandescentes que, al llegar a la parte alta, salen proyectadas a centenares de metros.

De esta amenaza ha advertido este martes Antonio Rodríguez Martín, director técnico de extinción del incendio forestal que afecta a Sanabria y La Baña en León, quien ha asegurado también que se mantienen “vivos” tres frentes en los que han centralizado sus esfuerzos los medios terrestres y aéreos desplegados en la zona.

Precisó Rodríguez Martín que la columna que más preocupa es la que avanza por la ladera sur de la montaña de la sierra de La Cabrera de León hacia La Baña. Por este motivo, a lo largo de este martes ha sido necesario intensificar los trabajos de contención e incrementar el número de medios de extinción para intentar frenar el avance del frente de La Baña, que “es el más peligroso”.

Sobre el flanco del Cañón del Tera, aseguró que se dirige hacia el Lago de Sanabria, mientras que el que amenaza al pueblo de San Ciprián de Sanabria, subrayó que se mantiene en una situación “parecida” a la del día de ayer, pero no se prevé “afección” en las viviendas.

No obstante, confirmó que hasta el pueblo se han desplazado varias autobombas y dotaciones de bomberos urbanos con el fin de proteger el pueblo. Además, reconoció la dificultad de que el fuego alcance San Ciprián de Sanabria porque antes de llegar a su casco urbano debería atravesar una vaguada en la que se acumula humedad, así como una pista forestal. Para intentar contener el frente, a lo largo de toda la jornada se ha intensificado la presencia en la zona de medios aéreos, terrestres y maquinaria pesada.

Por otra parte, Rodríguez Martín reconoció que las horas más críticas para intentar atajar la propagación de las llamas se han prolongado de nuevo desde las 15 hasta las 20.30, periodo en el que se han vuelto a registrar fuertes vientos, al margen de la formación de un pirocúmulo de grandes dimensiones, que definió que “como un hongo que explota” y que provoca que el fuego avance con mucha rapidez.

Por este motivo, los medios de extinción se han tenido que emplear a fondo para intentar minimizar los efectos del pirocúmulo. Sobre este fenómeno, que se ha detectado principalmente en el frente de La Baña, precisó que se produce por la sequía, una humedad relativamente baja y temperaturas elevadas, combinación que los medios de extinción tienen en cuenta de manera preventiva.

En cuanto al “extraño comportamiento” del incendio originado en Porto, destacó que, al igual que otros que se han sucedido en el noroeste de España, su origen son unas condiciones meteorológicas “extraordinarias” a estas alturas del verano.

En este sentido, subrayó que, a últimos de agosto, lo normal en Sanabria sería tener que utilizar una chaqueta, pero “estamos como a primeros de julio”, en alusión a las elevadas temperaturas.

Además, matizó que por la noche la bajada de temperaturas es contenida, lo que provoca que el incendio se retroalimente, que “vaya escalando” y que “cada vez se haga más grande”, lo que lleva aparejada una mayor complejidad en su extinción.

Por último, Rodríguez Martín reconoció que la escarpada orografía del paraje añade dificultad al trabajo de los medios y que el paisaje lo conforma un “mosaico de distintos tipos de vegetación” por lo que el fuego está calcinando por igual matorral, pinar o robledal.

