Este pequeño pueblo de Zamora ha multiplicado por 20 su población durante las fiestas

Villaflor, localidad perteneciente al municipio de Muelas del Pan, puso el broche de oro a unas magníficas fiestas veraniegas en honor a San Mateo con concursos y una degustación gastronómica que dejó un buen sabor de boca tras cinco intensas jornadas festivas.

Un pueblo con solo 14 empadronados que durante estos últimos días ha superado los 300 residentes gracias a la presencia de la práctica totalidad de los emigrantes que un día se vieron obligados a buscarse la vida lejos de la tierra que los vio nacer y que cuando llegan estas fechas regresan ellos y lo hacen, además, acompañados de sus descendientes.

Entre los grandes protagonistas han estado los niños y las niñas, todos ellos muy participativos en los actos organizados expresamente para ellos y en general, merienda infantil incluida.

Hasta cuatro veladas nocturnas de las cuales dos contaron con unas animadas verbenas populares amenizadas por las orquestas "Medianoche" y "Angelus" y en las otras dos con los DJs Álvaro y Devesa. Como cada año, no faltó la cita con las antiguas comedias de corral gracias a la representación de la obra "¡Ay que solo me dejas!", del grupo Fantasía.

Algunos de los vecinos al término de una de las actuaciones nocturnas. | CH. S.

Villaflor, en las Tierras de Aliste, ha sido un pueblo marcado históricamente por los avatares del río Esla, cuyas aguas le separaron durante siglos del Ayuntamiento y de la parroquia a la que pertenecían: San Pedro de la Nave en la comarca de la Tierra del Pan.

La Diócesis de Zamora desvinculó en 1933 a Villaflor de la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave, en proceso de traslado a El Campillo para salvarla. Ya con el embalse lleno y el salto de Ricobayo funcionando, el 19 de noviembre de 1935 la localidad de Villaflor pasaba a formar parte del Ayuntamiento de Cerezal, mientras La Pueblica corría peor suerte y quedaba sepultada bajo las aguas. En el mes de noviembre de 1969 el Estado rubricaba la disolución del Ayuntamiento pasando Cerezal y Villaflor a Muelas del Pan y Carbajosa de Alba al de Villalcampo.

Villaflor ha sido un pueblo de barcas y barqueros. En sus orígenes, en barca tenían que cruzar el río Esla para bautizarse y casarse; y llegado el momento del último viaje, en barca los finados se iban hasta el cementerio de la Tierra del Pan ya que en el pueblo tampoco había camposanto.

Los niños disfrutaron de los juegos tradicionales. / Ch. S.

La construcción del "Salto de Ricobayo" obligó a reescribir la historia. Al llenarse el embalse , este retrocedía por el cauce del río Malo hacia Videmala e Iberdrola garantizó los viajes entre Villaflor y Villanueva de los Corchos con una nueva barca que funcionó desde 1935 hasta 1998 en que se construyó el puente. Como primer barquero estuvo el "Tí Damián" y luego hubo otros dos en Villaflor. Entre los últimos viajeros de la barca, el Obispo vasco Juan María Uriarte cuando se acercó a impartir la confirmación a ambos pueblos

Durante siglos, el "Camino Portugués" de la Ruta de la Plata cruzaba por el entorno de Villaflor ya que los peregrinos que venían del Sur (Andalucía) cruzaban el río Esla utilizando la "Barca de los Monjes Benitos" entre San Pedro de la Nave y La Pueblica, desviándose al llenarse el embalse por Muelas del Pan y Ricobayo de Alba.

