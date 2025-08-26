La “normalidad” en la feria ganadera de Porto

“Recuperar cierta normalidad” con esa máxima se celebró la feria ganadera de Porto, la más importante del 26 de agosto, y a petición de los propios ganaderos del municipio, que mantuvieron una reducida representación de ganado. Una representación que fue testimonial debido sobre todo “al estrés al que han estado sometidos por los incendios” en palabras del alcalde del municipio, Francisco Blanco Corrales. Vecinos, ganaderos, veraneantes y público desplazado de Sanabria y Galicia disfrutaron de la exposición con los mejores ejemplares de cada casa tanto de la provincia de Zamora como las de León y Burgos.

GALERÍA | Porto "recupera cierta normalidad" con la feria ganadera / Araceli Saavedra

Los espectadores contemplaron además una demostración de arrastre de piedra con bueyes de raza autóctona alistanosanabresa, nacidos en Requejo de Sanabria y criados y adiestrados en el País Vasco y pardoalpina. Las parejas arrastraron 2.000 kilos de peso, un buey alcanza un peso de unos 1.000 kilos, arrastra tanto como su peso.

Hasta 1.500 euros se pagaron por novillos de dos años para su cría durante 4 años en la sierra, más uno de cebado, para su comercialización para carne de buey, como explicó uno de los compradores de uno de los lotes de novillos.

Con ese deseo de normalidad La Asociación Española de Criadores de raza Alistano Sanabresa (Aecas) presentó el ganado a concurso y entregó los premios. El primero fue un reconocimiento al ganadero trashumante más longevo Paulino Justo Da Pena de Porto y un recuerdo al millón y medio de cabezas de ganado que cruzaron históricamente la península a los puertos del norte, incluido Porto, que en estos momentos se reduce a 4.000 ovejas en este término municipal.

En la categoría de sementales fueron premiadas Ganadería paulina de Villanueva y Oscar Puente de Tábara. Los criadores Roberto Fuentes, de Carbajales, y Carlos del Amo, de Andavías, recibieron los primeros y segundo premios de reproductoras.

Carlos del Amo y la ganadería Villanueva recogieron los premios de novillas. Fernando García y Obdulia García de Castromil fueron reconocidos con el premio de mejores novillos. En la categoría de bueyes fueron premiados José Antonio Bruña de Porto y Roberto fuentes de Carbajales. El mejor ejemplar recayó en Alberto Hernández de Andavías, el mejor lote para Fernando Diéguez de Castromil, y mejor ganadería para Oscar Puente de Tábara.