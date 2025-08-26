El llamamiento desesperado para que vuelvan los turistas: "El Lago sigue intacto, está espectacular"

A la desgracia del fuego que ha asolado buena parte del parque natural del Lago de Sanabria, SIerras de Segundera y de Porto se suma la de las pérdidas económicas que supone desde el punto de visto turístico el incendio, pese a que el propio lago y su entorno más cercano no se han visto afectados por las llamas. En ese mensaje ha querido insistir este martes el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, en un vídeo grabado entre vegetación y con el lago al fondo que ha difundido este martes por redes sociales.

El regidor ha hecho un llamamiento a los turistas para que regresen a la zona porque, aunque hay "un poco de humo" por el incendio de Porto, el lago permanece intacto" y sigue siendo "el mismo, un paraje natural, una maravilla".

Martos ha admitido que el incendio declarado el pasado 14 de agosto en Porto, y que según las últimas estimaciones a partir de las imágenes por satélite del pasado fin de semana ha quemado ya unas 20.700 hectáreas, ha supuesto "un palo muy gordo" y un "golpe en toda la línea de flotación" del turismo en toda la comarca de Sanabria.

Las pérdidas económicas, aunque no están cuantificadas, van a ser "muy altas", ya que en agosto suele estar todo lleno y ahora se ha quedado entre un 20 y un 30% de la ocupación.

Por ello, en el video difundido por las redes sociales del área de Turismo de Galende ha pedido no hacer caso de las imágenes que muestren todo lo quemado y tener en cuenta que el entorno del lago no se ha visto afectado por el fuego, ya que se mantiene la vegetación alrededor del que es el lago más grande de España.

"El lago está espectacular, está intacto", ha afirmado Martos, para sostener que, pese al fuego, es "un sitio para recuperarse, para estar tranquilo" y el turismo puede regresar a Sanabria "a disfrutar lo que queda de verano y a echarnos una mano en esta situación que tenemos ahora, que puede ser un poco complicada", ha concluido.