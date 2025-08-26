La Junta bonifica los préstamos a autónomos y pymes afectados por los incendios
La Consejería de Economía y Hacienda tiene ya disponibles las medidas financieras incluidas en el acuerdo para la recuperación de las áreas dañadas por los incendios
E. V.
La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León ICECYL, ha puesto en marcha líneas específicas de financiación para ayudar a los empresarios y profesionales de Castilla y León que se hayan visto afectados por los incendios que afectan a la Comunidad
El objeto de las medidas es bonificar los préstamos concedidos por las entidades financieras y avalados por Iberaval a los autónomos, pymes y midcaps ubicados en las zonas de la Comunidad afectadas por los incendios para que puedan acceder a financiación en condiciones preferentes.
Por una parte, se ha abierto una línea para autónomos y microempresas -menos de 10 empleados-, a través de la cuál se bonificará el total de los costes financieros.
A ella se suma otra línea para empresas con diez o más empleados, mediante la que se bonificará hasta el 2,5 % de los gastos financieros.
La tramitación de estas líneas se puede realizar en las oficinas de Iberaval ubicadas en cada una de las capitales de provincia de la Comunidad, así como en la de Ponferrada (León).
Un plan integral de 114 millones para la recuperación económica
Estas ayudas se incluyen dentro del plan extraordinario de 45 medidas aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que incluye actuaciones para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural.
El objetivo del plan, dotado con 114 millones de euros, es garantizar la sostenibilidad de los negocios a corto plazo y crear condiciones favorables para el desarrollo económico en el medio rural tras los incendios.
