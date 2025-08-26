La Junta activa las ayudas al patrimonio cultural afectado por los incendios

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha habilitado hoy el procedimiento para la solicitud de las ayudas destinadas a la recuperación, adecuación y puesta en valor de aquellos bienes patrimoniales que hayan resultado afectados como consecuencia de los incendios forestales.

Los ayuntamientos solicitantes de estas ayudas deben ser propietarios de un bien integrante del Patrimonio Cultural de Castilla y León, según lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que haya resultado dañado por los incendios forestales en el verano de 2025.

De la misma forma, ese bien integrante del Patrimonio Cultural deberá encontrarse en alguno de los términos municipales y localidades de Castilla y León incluidos en los listados aprobados mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El plazo para solicitar las ayudas ya está abierto y permanecerá con la suficiente amplitud para que las subvenciones lleguen en la cuantía más amplia posible a todos los ayuntamientos que se hayan visto afectados, tal y como avanza la Junta.

Estas subvenciones complementan la inversión que el Ejecutivo autonómico, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, realizará de forma directa sobre elementos del patrimonio cultural afectado por los incendios de titularidad autonómica.