El incendio de Porto avanza por tres frentes y preocupa el que amenaza a la sierra de La Cabrera

El incendio forestal de Porto avanza por tres "frentes principales" y, en particular, el que más preocupa al operativo de extinción despleggado en la zona es el que se propagó a la provincia de León y que puede reintroducirse en Zamora por la sierra de la Cabrera.

Así lo ha confirmado este martes el jefe de jornada del operativo del incendio forestal de Porto, Mariano Rodríguez, quien ha destacado que los esfuerzos de los medios se centran un día más en tratar de contener la propagación de tres flancos.

El primero es el que avanza por el Cañón del Tera sobre el que Rodríguez aseguró que "va a tener reproducciones continuas", por lo que requiere una vigilancia constante.

El segundo frente es el que amenaza a la localidad de San Ciprián de Sanabria que "ha llegado muy cerca de las casas", aunque, según Rodríguez, "se está controlando".

El tercer flanco, que el jefe de jornada del operativo definió como el "más peligroso" es el que "saltó" de Zamora a León y que, de no lograr contener su propagación "amenaza a toda la Carballeda".

