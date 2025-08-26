El fuego se reaviva en el paraje de Sorriba de Ribadelago

Los vecinos de Ribadelago Viejo y San Martín de Castañeda han vuelto a vivir una jornada de sobresalto cuando el incendio en el Cañón del Tera, aparentemente controlado, volvía a lanzar llamas en las horas centrales del día, con aumento de la temperatura.

El fuego se avivó en el paraje de Sorriba ascendiendo montaña arriba dirección San Martín de Castañeda. Guardería Medioambiental, miembros de la Base Militar del Ejército del Aire de la Virgen del Camino y Guardia Civil actuaron desde la explanada del Naval del Pozo.

Esta vertiente era la que más preocupaba al operativo de extinción y donde uno de los helicópteros de la dotación aérea movilizada para el incendio de Porto intensificaba las descargas.

El agua del Naval del Pozo, prácticamente en la falda de la montaña, permitió que entre la operación de carga y descarga sobre el frente de llama fuera muy rápido.

El paraje es totalmente inaccesible por tierra, tanto para maquinaria como para las brigadas. Toda esa zona lleva días refrescándose desde el lado de San Martín de Castañeda.

La policía militar de Seguridad de la Virgen del Camino hizo un seguimiento con prismáticos de visión térmica, tanto de las zonas de fuego como para determinar la temperatura de la roca.

