El eslabón perdido del buen hacer alfarero del "Tío Gregorio"

"En el año 1939 o 1940 –me contaba allá por el 2007 Luis Crespo González, ya fallecido–, una vecina de Pereruela, cuyo nombre no recordaba porque entonces tenía diez o doce años, le hizo un encargo muy especial a mis padres". Que no eran otros que el "Tío Gregorio"–Gregorio Crespo Manzano- y su mujer Luisa González Carnero. "Tan peculiar –siguió contando– y fuera de lo común era, que tuvimos que hacer dibujos hasta que acertamos con lo que la clienta quería" (La Opinión-El Correo de Zamora, 11 de octubre de 2007).

Nada más se supo de aquellas piezas. Sin embargo conocemos algunas de sus formas, su exquisito acabado, la delicadeza de líneas y la liviandad de las mismas, a pesar de lo tosco que es el barro rojo de Pereruela, porque también hicieron algunas para dejarlas en casa. Son piezas decoradas con diferentes escenas, que mi informante me dejó fotografiar. Se pueden ver en La Opinión-El Correo de Zamora, 11 de octubre de 2007.

Otro misterio que envolvía al "Tío Gregorio", lo mismo que el torno movido a pie que había fabricado unos años antes y que ahora luce espléndido en el Centro de Interpretación del Barro de Pereruela (La Opinión-El Correo de Zamora, 28 de febrero y 12 de abril de 2025).

Con motivo de la celebración de Alfareruela, el pasado 9 de agosto, la responsable del Centro de Interpretación del Barro, Mar Moralejo, tuvo la feliz idea de organizar una exposición temporal con el título "De la tierra al arte". Habló con algunas gentes del pueblo, recogió el material que le ofrecieron y entre las diferentes piezas de alfarería había un jarrón bellamente decorado con varios paisajes lacustres en los se solazan algunas aves; pieza que desde hace unos años es propiedad de Rosa Redondo Gamón, que también conserva algún pie de jarrón.

Uno de los jarrones con decoración lacustre elaborado por el alfarero "Tío Gregorio" de Pereruela. / Cedida

Esta magnífica pieza, que se puede ver en el Centro de Interpretación del Barro, nos ha permitido saber que la mujer que encargó aquellos jarrones fue "Doña Pepa" –Josefa Ramos Ramos-, mujer del médico del pueblo Don Gregorio Salgado Alonso, cuya casa, que tiene un cierto aire indiano y la mandaron construir ellos, se conserva junto a la carretera. Ahora es una casa rural.

También, fruto de aquella exposición temporal, se puede ver en el Centro otra pieza desconocida: un brasero de barro, de la misma tipología que el anafre u hornilla, pero con la diferencia de que estas segundas tienen un agujero de algunos centímetros que forma una incipiente chimenea en el centro de la pequeña bóveda. En cambio, en el brasero la bóveda es completa y está llena de agujeritos. Además, presenta una particularidad, tiene marca o firma de alfarero/a, sin identificar por ahora, en una de las asas. Esta pieza, también, la ha cedido temporalmente al Centro del Barro Manuel Tuda Hernández, de Sobradillo de Palomares.

Defender lo uno y lo otro

Nada más ver el jarrón dije: es el eslabón perdido que nos faltaba para completar la historia del "Tío Gregorio" y familia. Luego Rosa, su actual propietaria, me lo confirmaría.

Este año, por lo que respecta a la alfarería, sin duda, ha sido un año redondo para recuperar la memoria completa y el buen hacer del "Tío Gregorio". Primero fue su torno movido a pie y ahora el jarrón.

Esto debería ser el acicate que espoleara al colectivo alfarero de Pereruela para que deje a un lado las desavenencias personales, muy condicionadas por el cambio político en el Ayuntamiento, y vuelvan de nuevo a Alfareruela, al menos aquellos que lo hacían año tras año, para que la insignia de este pueblo sayagués, que tiene por bandera sus barros, vuelva a ser de nuevo escaparate de su milenaria herencia; aunque, es cierto, nunca han estado en Alfareruela todos los alfares. No entiendo que sólo haya habido un puesto de alfarería de la localidad y a los premios que se otorgaron en ella se presentaron cinco piezas del lugar. Aunque sin premio, lo mismo ha pasado en la exposición temporal.

Si esto es un signo de recuperación, la próxima edición de Alfareruela nos lo dirá. Pero mucho me temo que los tejemanejes de algunos, muchos de ellos a espaldas de todos, no lo van a poner fácil. Ya lo he dicho otras veces: los barros, aunque sean rojos y blancos, no tienen color político. Por eso, si los perigüelanos dejamos perder Alfareruela, también perderemos esa comida de fraternidad a la que, siempre, ha invitado el Ayuntamiento, sumamente concurrida, para disgusto de algunos. Tenemos que defender y conservar lo uno y lo otro. Es patrimonio de todos porque nuestros antepasados nos lo legaron.

