Diez efectivos de brazos cruzados y cinco autobombas sin uso pese a los graves incendios de León y Zamora, la denuncia de CCOO

Cinco autobombas y diez efectivos de extinción han estado parados en la jornada del martes en la provincia de León pese a los graves incendios que asolan tanto esta provincia como la de Zamora, según ha denunciado el sindicato CCOO en un comunicado. La organización sindical ha indicado que el hecho de que esos camiones autobomba y la decena de bomberos forestales permanecieran parados "todo el día en sus bases" evidencia la "falta de coordinación y planificación" en el operativo de incendios de la Junta de Castilla y León.

El sindicato ha recordado que son 17 las autobombas que forman parte del operativo de extinción de incendios en la provincia de León, con el doble de efectivos que las atienden y de ellas estuvieron paradas y sin ser activadas las que tienen base en Riaño, Cistierna, Río Camba, Vegas del Condado y La Vecilla.

Ello, pese a la situación que se está viviendo en León, donde este martes hay cuatro incendios en nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial, otros cuatro de nivel uno y dos más en nivel cero pero activos.

CCOO ha denunciado que también ha faltado personal en alguno de los turnos de trabajo en las torretas de vigilancia, pese a ser una labor "imprescindible" al estar en "primera línea detección" de incendios.

A las críticas por el "vacío en la observación" del terreno desde las torretas de vigilancia y la "inactividad forzada" de algunas autobombas, CCOO ha sumado el sistema "fallido" de comunicaciones que utilizan los medios de extinción de Castilla y León.

Por todo ello, el sindicato ha asegurado que los medios no se gestionan "con rigor ni con responsabilidad" y ha exigido por ello la dimisión tanto del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

A su juicio, el modelo "flexible y privatizado" de Suárez-Quiñones ha "fracasado por completo, por insuficiente e ineficaz", por lo que ha reclamado un cambio de modelo.

