Un compositor zamorano recobra vida gracias a la IA: la ruta virtual que revive el legado de Miguel Alonso

"Soy Miguel Alonso Gómez, listo para guiarte por la ruta en Villarrín de Campos. Empezamos por mi casa natal. ¿Qué quieres que te cuente para arrancar?". El ilustre compositor zamorano cobra vida con motivo del centenario de su nacimiento gracias al poder de la Inteligencia Artificial. Una herramienta virtual para descubrir los rincones de su infancia y trayectoria profesional de quien a día de hoy es reconocido como uno de los máximos exponentes de la música española contemporánea.

Grok, el asistente virtual desarrollado por la empresa de Elon Musk (xAI), es el encargado de iniciar una ruta de dos horas de duración que parte de la casa natal de Miguel Alonso (1925-2002) propiedad de su abuela, para revivir sus pasos por Roma y el Vaticano hasta recalar en RTVE. Allí llegaría a ejercer como jefe del departamento de Promoción Musical de Radio 2, entre 1981 y 1986, y director de Radio Clásica entre 1991 y 1993.

Visita a las fotografías y firmas de Miguel Alonso. / A. P.

Las nuevas tecnologías toman el control de un proyecto que inicialmente contemplaba un guía físico pero que, finalmente, fue desplazado por un timbre de voz "lo más similar posible" al del propio compositor.

Lejos de tomar referencias del océano de referencias digitales de la red, Grok bebe de la biografía en ciernes que ultima su sobrina segunda Patricia García Gómez e impulsora de la Fundación que lleva su nombre. Una vez volcada toda la información, el asistente virtual narra y detalla dando pie, incluso a la vertiente más poética.

"Era un coleccionista nato" con incunables que donó tras su muerte en el año 2002 a la Universidad Complutense de Madrid, de la misma forma que sus partituras hoy descansan en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), recuerda Patricia. Fueron sus instantáneas y sus documentos personales (carnet de conducir y pasaporte incluido) las que pasaron a manos de su sobrina que custodia en el coliving turístico Laguna del Villardón.

Patricia García, sobrina de Miguel Alonso. / A. P.

Sus partituras no se pueden ver; sí en cambio escuchar y el hilo de "Música para tres poetas" resuena mientras los visitantes admiran la colección de instantáneas desde sus primeros años de vida a su paso como seminarista, profesor, pedagogo, director de revistas y coros y compositor internacional. También a través del himno compuesto por el propio Alonso al Cristo de los Afligidos en el año 1961 "que todo el mundo conoce y sin embargo casi nadie lo asocia a él". O del cáliz donado por la familia con el que Alonso ofició su primera misa al ser ordenado sacerdote.

Su sobrina conserva buena parte de su archivo fotográfico. | A. P.

Un recorrido sonoro por las calles que vislumbraron los primeros pasos de una figura que transitó de manera innata del arte sacro gregoriano a la música electrónica uniendo espiritualidad y vanguardia. También por un callejero que, si bien ubica su nombre en una vía de reciente creación en el año 2003, mantiene la dirección original de su casa donde asomomó por primera vez a este mundo, curiosamente llamada El Sol. Pura poesía.

Salvando la distancia, la guía rememora algunos de sus episodios más relevantes –como el encargo de la composición y dirección de las músicas de las Misas Normativas en el Vaticano o su nombramiento como consultor oficial de la Sagrada Congregación de Ritos por el papa Pablo VI– para pasar a su regreso a España en el año 71 ya como miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una trayectoria prolífica que ya posee su propia ruta de vanguardia.

