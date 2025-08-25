Zamoranos se reprochan la falta de protestas por los incendios: "Somos conformistas y tragamos con todo"

La provincia de Zamora lleva dos semanas siendo consumida por el fuego. En total, se estiman en más de 35.000 las hectáreas quemadas por los incendios de Molezuelas de la Carballeda, Puercas y Porto, los más virulentos y devastadores. Y esto solo tres años después de los incendios de la Sierra de la Culebra que quemaron más de 60.000 hectáreas.

Entonces sí hubo protestas populares que denunciaron la falta de medios de la Junta de Castilla y León para extinguir los incendios, pero en esta ocasión no se ha convocado ninguna manifestación para elevar la voz. Esto es lo que ha lamentado una usuaria de Facebook, que se pregunta "si en Zamora somos tan conformistas que ni siquiera vamos a convocar una manifestación de protesta por los incendios que nos arrasan".

La publicación se ha convertido en un lugar de debate donde la mayoría lamenta el inmovilismo frente a este tipo de situaciones: "Somos conformistas y tragamos con todo. Aquí solo se convocarán protestas el día que toquen la Semana Santa. Del resto olvídate", escribe una usuaria. "Creo que en Zamora hay mucha gente que no quiere que cambie y en los pueblos también. Pues nada, a seguir", responde un hombre.

"No vale de nada. En el 2022 se hicieron manifestaciones por el incendio de la culebra. Salió en TV y demás, pero todo siguió igual. Salió mucha gente, sí, pero de nada valió", se resigna otro usuario. "Todas las ciudades de Castilla y León se están manifestado, pero Zamora nada de nada. Qué pena", añade otra.

Otros aluden a las urnas como única manera de cambiar las cosas: "Lo único que queda es voto en blanco o elegir a cualquier grupo político pequeño con ganas de trabajar, porque los demás son descepcionantes", aseguran. "Creo que si no nos gusta lo que tenemos, la forma de cambiarlo es en primavera, que hay elecciones a la Junta de Castilla y León", escribe una usuaria.