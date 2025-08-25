Velocidad y trapío en el último encierro taurino de Fermoselle

Apenas cuatro minutos se ha prolongado este lunes el último encierro taurino de las fiestas de Fermoselle en honor a San Agustín.

Ante la imposibilidad de utilizar material pirotécnico por el riesgo de incendios, Fermoselle volvió a recurrir al toque de campana para anunciar la salida del prado y la entrada en la plaza de toros de madera del segundo encierro mixto de la presente edición festiva, en la que la localidad sayaguesa ha logrado recuperar en parte una tradición ancestral, cuando toros y bueyes eran guiados desde el prado hasta el coso.

El encierro partió del prado del Valle de las Huertas, desde el que caballistas guiaron a la manada, conformada por los cabestros y cuatro toros, hasta los corrales de San Albín.

En el segundo tramo del encierro mixto, la manada siguió a los valientes corredores por las angostas calles del casco urbano de Fermoselle, acompañada de varios caballistas hasta la entrada al coso taurino.

GALERÍA | Último encierro mixto de Fermoselle / Alba Prieto

El toque de campana anunció la esperada llegada de la manada que, ya sobre la arena, se mostró remolona y dilató su entrada en los corrales.

De hecho, fue necesario esperar a que, uno a uno, los astados accedieran a los corrales con la ayuda de los bueyes, lo que permitió clausurar un festejo que discurrió sin incidentes.

En el tendido y desde las talanqueras de protección, los aficionados disfrutaron del último encierro mixto de las fiestas de San Agustín que ha tenido una gran acogida por parte de los aficionados, ya que algunos han podido rememorar el festejo tal y como se celebraba antiguamente y otros han podido participar por primera vez en un evento que forma parte de las tradiciones de Fermoselle.

Los vecinos y visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar esta tarde del último espectáculo de la feria taurina de las fiestas. Los matadores Damián Castaño y Manuel Diosleguarde participarán en el festival que se celebrará en el coso taurino instalado en la Plaza Mayor, festejo en el que se lidiarán todos de la ganadería Sánchez-Arjona.

La jornada festiva en Fermoselle será clausurada con el concierto de Jim Brothers & CO, que dará paso a una discomovida para prolongar la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

