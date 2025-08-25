UGT exige garantizar todos los puestos de trabajo en las empresas afectadas por los incendios

Prohibición de despidos, garantizar el 100% de los salarios de los trabajadores afectados por un ERTE tras los incendios y coordinación entre administraciones. Son las principales exigencias con las UGT responde al paquete de medidas anunciado por la Junta de Castilla y León para los afectados por los incendios que asolan la comunidad.

El sindicato recuerda que el paquete incluye un total de 45 medidas cifradas en 114 millones de euros, importe que propone que vaya ligado a la condición de que aquellas empresas y corporaciones locales beneficiarias no efectúen despido alguno. En caso de incumplimiento. UGT solicita que sea declarado nulo procediendo, además, a la devolución de dicha ayuda.

La organización sindical exige que, al "igual que la Junta ha anunciado que va a asumir el 100% de las cotizaciones de las empresas afectadas, se comprometa a garantizar con fondos propios la totalidad de los salarios de las personas afectadas por un ERTEs hasta llegar al 100% de su salario. De esta manera, ni los trabajadores ni la actividad empresarial quedarán desprotegidos".

"Nuestra prioridad es garantizar el empleo y el salario de todas las personas trabajadoras". Con estas palabras, el vicesecretario general de política sindical y salud laboral de UGT Castilla y León, Alberto Miguel Lorenzo, trasladaba las peticiones asociadas al paquete de ayudas.

Tal y como anunciaron hace unos días, exigen los mismos derechos en la prestación por desempleo para las personas trabajadoras ERTEs por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de Producción (ETOP) que los ERTEs por Fuerza Mayor, con el fin de que ninguna persona trabajadora quede sin prestación. De esta manera, se busca compensar el salario que venían percibiendo, con una serie de propuestas tales como que la cuantía de la prestación se determine aplicando a la base reguladora el porcentaje del 70% durante toda la vigencia de la medida y que el acceso a la prestación por desempleo no implique el consumo de cotizaciones. Estas medidas implicarían que las personas afectadas tengan derecho al reconocimiento de la prestación contributiva de desempleo, aunque carezcan del periodo de ocupación cotizada mínima necesaria y que las ayudas no dependan de los plazos de una convocatoria y se perciban de manera inmediata y con presupuesto ilimitado.

Lorenzo reivindica que "la Junta de Castilla y León debe aprovechar hasta el último céntimo las ayudas que provengan de todas las administraciones, ya sean de la UE o del Gobierno de España y hacerlo de una manera coordinada con las administraciones locales". Una necesidad acompañada de advertencia, dado que desde el sindicato avisan que van a estar vigilantes ante las posibles acciones que las empresas de las zonas afectadas adopten con sus trabajadores: despidos, impagos de salarios, sanciones que estén relacionadas con los efectos de los incendios, etc., porque "no se puede coger con una mano y despedir con la otra".

Asimismo, el sindicato recuerda la urgencia de abrir de forma inmediata las mesas correspondientes del Diálogo Social de la comunidad, para incentivar en todas las líneas de ayuda a las zonas afectadas, tanto en materia de empleo como de reconstrucción.

Para finalizar y tal y como han hecho en ocasiones anteriores, el sindicato ha anunciado que "se pone a disposición de todas las personas trabajadoras afectadas por los incendios de Castilla y León con la finalidad de dar la mayor cobertura posible y que ningún trabajador se vea desprotegido ante las empresas y administraciones".