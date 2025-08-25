UCCL traslada a la Junta "propuestas urgentes" por los incendios en Zamora

La Unión de Campesinos de Castilla y León- Zamora (UCCL) ha trasladado al delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, diversas propuestas que deberían implantarse con urgencia para paliar los daños y tratar de prevenir incendios forestales como los que en los últimos días han asolado la provincia y ha programado asambleas para recoger otras iniciativas de agricultores y ganaderos afectados, que arrancan este jueves 28 de agosto, a las 19.30 horas, en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.

Durante el encuentro mantenido con Prada, la organización agraria ha planteado la necesidad de compensar los daños en silvicultura, agricultura y en la ganadería, para lo que exige unas indemnizaciones justas, rápidas y eficaces para todos los profesionales del sector primario, cuyas explotaciones hayan resultado dañadas de forma directa o indirecta.

Otra de las medidas propuestas por UCCL es el desplazamiento de la fauna cinegética, para lo que solicita estudios y medidas de gestión ante el desequilibrio ecológico provocado por su movilidad hacia zonas no quemadas y que ya está provocando daños en cultivos y en explotaciones ganaderas.

La organización agraria también ha planteado a la Junta una moratoria en cambios de uso del suelo y demanda la suspensión de cualquier procedimiento de cambio de uso del terreno en las zonas afectadas para evitar la especulación urbanística o económica tras el desastre ambiental.

Pastoreo extensivo

UCCL también ha propuesto a la Junta fomentar el pastoreo extensivo en zonas quemadas como estrategia natural para la restauración del terreno y la prevención de nuevos incendios.

La quinta medida planteada por la organización agraria es la creación de un plan integral a largo plazo, 50 años, con participación de los sectores afectados, con una dotación presupuestaria y un enfoque multidisciplinar, para garantizar la recuperación socioeconómica y ambiental de la provincia.

Para UCCL también es necesaria una reubicación de las colmenas. En este punto, subrayó la urgencia de facilitar el traslado temporal o permanente de colmenas a zonas seguras, garantizando así la actividad apícola y la polinización de los ecosistemas.

En el marco de las propuestas trasladadas a la Junta, la organización agraria también ha incluido un plan de reforestación basado en especies autóctonas adaptadas al suelo y al clima de la provincia, que además favorezca la biodiversidad y evite nuevas catástrofes ecológicas.

La última medida propuesta es la protección de las zonas no quemadas en riesgo, para lo que considera necesario activar planes preventivos en áreas que, sin haber sido incendiadas, presentan un alto riesgo por la acumulación de biomasa y abandono del medio.

Por último, UCCL ha programado una ronda de asambleas por territorios afectados por los incendios forestales para recoger más aportaciones y para mantener una coordinación directa con el territorio. La primera de estas asambleas tendrá lugar este jueves, a las 19.30 horas, en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria.