El teléfono de ayuda al que pueden llamar los afectados por los incendios para reclamar daños

La pesadilla de los incendios se ha vuelto a repetir en Zamora y sobre todo en el oeste de España con miles de hectáreas quemadas, no solo de superficie forestal, sino también de viviendas y explotaciones dejando numerosos afectados.

Por ello, ante las dimensiones de la catástrofe ocasionada por los incendios forestales en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone en marcha una campaña para ayudar a los afectados a reclamar los daños ocasionados por los incendios a través del 900 813 551 y su página web.

OCU recuerda que los incendios forestales no están considerados un riesgo extraordinario por lo que los daños ocasionados son cubiertos por los seguros contratados por los afectados. En este sentido la mayoría de los seguros de hogar cubren el riesgo de incendio. En el caso de los vehículos deben tener contratado un seguro a todo riesgo o a terceros ampliado, más allá del seguro a terceros básico o a terceros con lunas para estar cubiertos.

Una semana para informar del siniestro a los seguros

OCU advierte que la indemnización que pagaran las compañías dependerá de la cobertura contratada, por lo que es necesario revisar las condiciones de la póliza para ver qué daños están cubiertos. La normativa establece que los usuarios tienen 7 días para comunicar el siniestro. A partir de ahí las compañías de seguros tienen 40 días para peritar los daños y ofrecer una indemnización provisional por el importe mínimo que pueda deber según lo conocido hasta ese momento y hasta 3 meses (desde que se produjo el siniestro) para pagar la indemnización definitiva.

Si existe disconformidad con la indemnización ofrecida, hay que reclamar inicialmente a la aseguradora presentando uno o varios presupuestos detallados de la reparación o reconstrucción. Si la discrepancia se debe a cómo interpreta la póliza la compañía, la reclamación hay que dirigirla primero al servicio de atención al cliente o departamento equivalente. Y si la respuesta es negativa o no llega en un mes, el consumidor puede optar por acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o bien dirigirse directamente (o con posterioridad) a la vía judicial, que es la única instancia con capacidad para resolver definitivamente la controversia.

Pruebas gráficas

OCU aconseja aportar las mayores pruebas posibles sobre el alcance de los daños sufridos a través de vídeos, fotos o documentos. Por ello señala que es conveniente guardar en otra ubicación una copia digital de los documentos más importantes (documentos de identificación, escrituras de propiedad, contratos, facturas, etc.) para facilitar las reclamaciones.

Los daños no cubiertos por los seguros solo se van a cubrir en alguna medida si hay ayudas extraordinarias. Aunque el Gobierno ha anunciado la declaración de zona catastrófica y la Junta de Castilla y León también ha anunciado ayudas, OCU exige que se aprueben con celeridad las ayudas por el importe necesario para compensar los daños reales sufridos. En este sentido OCU pide la creación de una ventanilla única que permita a los afectados gestionar las diferentes ayudas aprobadas por las diferentes administraciones (central, autonómica y local) de forma rápida y eficiente.

El teléfono para los afectados por los incendios

Para informar a los afectados, OCU pone a su disposición el número de teléfono 900 813551 para informar sobre la reclamación de los daños sufridos. Y que estará disponible de 9:00 a 18:00 horas de lunes a jueves y de 9:00 a 14:00 los viernes. También podrán acceder a toda la información sobre las diferentes ayudas a los afectados a través de la página https://www.ocu.org/afectados-incendios-verano.

Última hora de los incendios en Zamora

En Directo

Miedo entre los vecinos ante las reproducciones del incendio de Porto. / Cedida Miedo entre los vecinos Los pueblos de Sanabria siguen en vilo por estas reproducciones del incendio de Porto que ocurren de forma esporádica, como esta en la tarde del domingo, que fue creciendo a lo largo de la noche y obligó a desplazar a una gran cantidad de medios. El resplandor del fuego era muy visible desde San Martín de Castañeda. La tensión duró hasta las tres de la mañana, cuando el operativo trasladó a la población que se había contenido el fuego y podían dormir tranquilos. "Estuvimos acojonados temiendo que nos desalojaran otra vez", confiesan los vecinos.

Medios de la UME pasan por la carretera de San Ciprián para ir al incendio de La Baña | ARACELI SAAVEDRA Reactivados dos frentes del incendio de Sanabria La reactivación en la tarde del domingo de los frentes del incendio en San Martín de Castañeda y San Ciprián ha obligado a los medios de extinción desplegados en Sanabria a intensificar los trabajos para su contención, aunque su principal "preocupación" este lunes es evitar que el flanco que ha alcanzado La Baña en León afecte de nuevo a la provincia de Zamora. Puedes leer la información completa, aquí.

Reunión con los afectados UCCL ha programado una ronda de asambleas por territorios afectados por los incendios forestales para recoger más aportaciones y para mantener una coordinación directa con el territorio. La primera de estas asambleas tendrá lugar este jueves, a las 19.30 horas, en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria. Puedes leer la información completa aquí. Cartel promocional de las asambleas informativas organizadas por UCCL / Cedida

Vecinos evacuados en Camarzana de Tera / Eva Ponte Lidiar con el frente humano de los incendios Angustia ante la incertidumbre sobre las consecuencias que el incendio tendrá en sus vidas; la posibilidad de perder su casa, de sus explotaciones y sus recursos para mantener su forma de vida, junto a la lógica falta de información al minuto llevan a las víctimas de estos virulentos fuegos a sufrir crisis de ansiedad. "Es el síntoma más frecuente en este tipo de intervenciones porque la persona se enfrenta a una situación inesperada y peligrosa que se escapa a su control", explica Luisa Velasco Riego, una de las psicólogas que atendió a la población evacuada y realojada, integrante del Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) de Castilla y León. Puedes leer la noticia completa, aquí.