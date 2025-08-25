El PSOE de Tábara denuncia la escasez de medios en los incendios de Zamora

El PSOE de Tábara ha denunciado públicamente la falta de medios en la prevención y extinción y ha exigido una "respuesta contundente" ante los incendios que han afectado a la provincia de Zamora.

La agrupación socialista ha destacado en un comunicado que los incendios forestales han golpeado con fuerza la provincia durante el mes de agosto, provocando graves daños en propiedades privadas y arrasando miles de hectáreas en la comarca de Benavente y Los Valles. A ello se suma el grave impacto natural, económico y social en la zona de Sanabria, que también sufre pérdidas irreparables.

Para el PSOE de Tábara estos hechos evidencian la ineficacia de la política medioambiental de la Junta de Castilla y León, así como las graves carencias del operativo de prevención y extinción de incendios, "que continúa siendo insuficiente y precario a pesar de las reiteradas advertencias de colectivos profesionales, sindicatos y alcaldes de la provincia".

“Lo que está ocurriendo es la demostración de que no se ha aprendido nada de la tragedia de 2022”, señalan desde la agrupación. Aquel año, la provincia sufrió los peores incendios de su historia reciente, con 60.000 hectáreas calcinadas en la Sierra de la Culebra y la muerte de cuatro personas.

“Tres años después, Zamora vuelve a arder y seguimos sin que nadie en la Junta asuma responsabilidades ni ponga soluciones reales encima de la mesa”, subraya el PSOE de Tábara.

Del mismo modo, recuerda que lo que está en juego es la seguridad de los vecinos, la supervivencia de los pueblos y la protección del patrimonio natural de la provincia. “No podemos resignarnos a que cada verano se repita el mismo escenario. Zamora no puede vivir condenada a la desidia y a la improvisación institucional”, insiste.

La agrupación reclama que la provincia "reciba la atención, los medios y el compromiso que merece para garantizar un operativo de incendios público, eficaz y presente todo el año".