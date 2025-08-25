Justicia y memoria para los 27 de Torres de Torres del Carrizal

27 de los 703 vecinos censados en el año 1936 en Torres del Carrizal fueron pasados por las armas. Más del tres por ciento de la población, hombres y mujeres, jornaleros y defensores de la República, a quienes cada año sus familiares, arropados por el Ayuntamiento de Torres del Carrizal y el Foro por la Memoria de Zamora, recuerdan y reivindican su dignidad.«Estos actos son necesarios y fundamentales, sobre todo para las familias. Nos emocionan mucho».

Yolanda Rodríguez es incapaz de reprimir las lágrimas cuando recuerda al abuelo que no conoció y el dolor arrastrado por su madre, que nunca llegó a saber el lugar exacto de la fosa donde enterraron a su padre, Segisfredo Sastre, un jornalero de 30 años fusilado la noche del 29 de octubre de 1936.

Junto a él, Alejandro Peña, Elia Cereceda, Manuel Álvarez, María Manzano, Rufina Montero y Serapio Vara. Todos ellos son las siete espigas inmortalizadas en el mural realizado por Verónica Werckmeister, con 20 hojas que salen de los tallos, evocadoras de la memoria de otros tantos represaliados en este pueblo zamorano el comienzo de la Guarra Civil.

Los 27 fusilados de Torres del Carrizal –se ha incluido en la lista a Venancio Hernández, originario de Torres y alcalde del Frente Popular en Molacillos, donde fue linchado después del funeral de un falangista que había muerto en el frente–, recibieron ayer un nuevo homenaje con la presencia de muchos familiares en el acto más colectivo que se lleva a cabo anualmente en la provincia de Zamora.

A diferencia de Torres del Carrizal, «en muchos pueblos se ha olvidado la memoria de personas que en muchos casos sirvieron a intereses colectivos, como miembros de los ayuntamientos o de sociedades obreras y fueron represaliados por reivindicar derechos colectivos» apunta Eduardo Martín, del Foro por la Memoria de Zamora, asociación que cada año y desde 2017 participa en este acto, donde se encuentra el memorial y el mural de recuerdo a los fusilados, junto al emplazamiento del antiguo cementerio donde se abrió la fosa común y fueron depositados los cuerpos de las «siete espigas» de Torres del Carrizal.

Ese mismo espacio, junto al Museo del escultor Mariano Fernández, también hijo de asesinado, es desde ayer el Parque por la Memoria. El Ayuntamiento presidido por Juan Carlos Nieto Arias (Izquierda Unida) ha adecentado el lugar como una zona biosaludable, con bancos y jardines. También es un lugar de respeto y recuerdo desde que en el año 2017, varios descendientes de víctimas –Diosdado Álvarez Prieto, Araceli Peña Prieto y Aniceto Prieto Barrientos– impulsaran ante el Ayuntamiento la iniciativa de conmemorar la memoria de los represaliados a través de un reconocimiento moral, un homenaje y un espacio público donde se inmortalizara la memoria de los vecinos y vecinas de Torres depurados en 1936.

La recopilación histórica demuestra que estamos ante uno de los pueblos más castigados por el golpe de estado contra la República legalmente constituida, junto al vecino Gallegos del Pan y en menor medida Fresno de la Ribera o Cañizo, donde se superó el dos por ciento de los habitantes. Así lo refiere la investigación de Eduardo Martín, quien precisa que la opresión violenta en estos «no fue debida a envidias o venganzas personales, sino una represión política claramente orientada y estructurada sobre la base de unas listas negras que se elaboraron muchas veces teniendo en consideración las relaciones de afiliados, los estatutos de las sociedades obreras, los plenos de las corporaciones municipales o los jurados mixtos de trabajo rural».

Los siete de Torres asesinados en agosto del 36 y depositados en una fosa común eran familiares de vecinos destacados por sus ideas fieles a la República o vinculados al movimiento obrero. «Cuando llegan las noticias del golpe de estado, las Casas del Pueblo, las sociedades obreras y ayuntamientos del Frente Popular, como el que había en Torres, dan instrucción a sus afiliados de que salgan a la calle a defender el orden republicano. Salen pensando que iban a sofocar un movimiento minoritario y son detenidos masivamente la noche del 19 al 20 de julio del 36. Otros consiguen esconderse o huir del pueblo, y a raíz de esa huida se toman represalias contra los familiares en lo que era una práctica normalizada entre los golpistas» explica Eduardo Martín.

El relato y el posterior hostigamiento

En concreto siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 53 años. «Algunos tenían al marido huido, otros los hijos en la cárcel». El 29 de octubre varios hombres fueron a buscarlos casa por casa y los trasladaron al puente de Seis Ojos, a las afueras del pueblo, donde fueron asesinados a tiros. Presenciaron la escena, escondidos, dos familiares de algunos de ellos. Cuando los asesinos regresaron al pueblo, volvieron con un carro, acompañados de otros dos vecinos del pueblo, a los que obligaron a cargar los cadáveres, trasladarlos al cementerio y enterrarlos en una fosa común.

Hasta ahí el relato. «La segunda parte, también cegada por un largo silencio, fue la que sometió a sus familias a una estrecha vigilancia, hostigamiento y acoso económico, bajo la pantalla de la ley de responsabilidades políticas y comisiones de incautación» ha escrito Dan Álvarez, nieto y sobrino de asesinados en Torres, quien en el acto de ayer apelaba a una «necesaria solicitud de perdón que ayudara a mitigar el dolor. Pero lamentablemente los tiempos que corren empujan con vientos hacia el lado contrario. Pido que jamás vuelva el desamparo que hemos sufrido las familias. Es necesario avanzar en el proceso de memoria, justicia y reparación para todas las víctimas de aquella barbarie» proclamó entre los aplausos y la emoción contenida de familiares con la sensibilidad a flor de piel. Como si no hubieran transcurrido 89 años desde la barbarie.

