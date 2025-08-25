Honores a la memoria escolar en lengua mirandesa

Fernando Jorge Gonçalves Afonso, natural de Sendim, aldea perteneciente al concejo de Miranda do Douro en Portugal, ha sido proclamado con su obra “A escola que me salvó”, escrita en portugués, ganador del II Premio Memoria Escolar Rural de Ceadea de Aliste, que promueve el Ayuntamiento de Fonfría y la Universidad de Salamanca (Facultad de Ciencias Sociales).

Así lo decidía el jurado presidido por José Ignacio Monteagudo Robledo y del que formó parte, entre otros, la docente alistana Eva Alicia Álvarez Fernández, natural de Ceadea y Directora del Colegio Comarcal de Educación Infantil y Primaria “Virgen de la Salud” de Alcañices. Hay que destacar el patrocinio de la Fundación Fomento Hispania y de la Diputación de Zamora.

La entrega de galardones tenía lugar en la “Casa del Maestro & Mueso de Antonio Álvarez” de Ceadea en un acto oficial presidido por el alcalde del Ayuntamiento de Fonfría Sergio López Vaquero y los concejales del pueblo Martín del Río Lorenzo y Valentín Macho Deiró, con una actuación folclórica previa a cargo del grupo de gaitas “As Portelas” de Lubián (Sanabria).

En total participaron 48 escritores, entre ellos algunos muy conocidos en la zona como Eutimio Contra Galván natural de Manzanal del Barco y durante muchos años profesor en la Universidad Laboral de Zamora. Hay que resaltar así mismo la participación de numerosos portugueses, algunos de los cuales ofrecieron sus relatos en el dialecto mirandés.

Ganadores y finalistas del Premio Memoria Escolar Rural 2025 / Chany Sebastián

Fernando Jorge Gonçalves Afonso se hizo merecedor al galardón, dotado con 1.000 euros, gracias a un relato conmovedor sobre la experiencia de retorno de un joven emigrante que, tras vivir en Francia, regresó a la aldea familiar portuguesa de Bemposta, en el concelho de Mogadouro.

Un recorrido de vida que encuentra un punto central de transformación y sentido en la escuela que asume un papel crucial en la educación formal, la integración social, la construcción de la identidad y la superación personal. La escuela rural surge como puerta de entrada a la comunidad local y como espacio de acogida, a pesar del estigma de ser considerado el “Franciú”. Late en el relato el desafío constante del desarraigo y la búsqueda de identidad, finalmente restaurada a través del vínculo educativo y comunitario.

Fulgencio Fernández Almuzara, de León, fue segundo (500 euros), con “Los abuelos de la escuela” donde refleja ejemplarmente una concepción de la educación que trasciende el aprendizaje académico tradicional y se alinea con un modelo pedagógico profundamente comunitario y humanista. La maestra doña Celina no solo trasmitía a sus pupilos los contenidos de la enciclopedia, sino que incorporaba en su práctica valores esenciales como la solidaridad, el respeto, la empatía y el compromiso social: “El cuidado y respeto hacia los mayores, hacia los abuelos, asumido por los alumnos que los apadrinan”.

Miguel Ángel Carcelén de Gandía fue tercero (250 euros) con “De casta le bien al galgo” un minucioso testimonio del compromiso con la docencia rural a través de seis generaciones presentando la educación no solo como una profesión, sino como una vocación arraigada en la identidad familiar.

El profesor José Manuel del Barrio Aliste y articulista de La Opinión, segundo ganador en el Premio Memoria Escolar Rural 2025 / Chany Sebastián

Mención honorífica para José Manuel del Barrio Aliste de Santovenia del Esla por “Los maestros de una vida” donde él, durante décadas ilustre profesor de la Universidad de Salamanca y alistano de corazón, nos ofrece un relato detallado y muy bien contextualizado que ahonda en la influencia social, cultural y política de la época, en especial el rol que despeñaban los maestros en la vida cotidiana y en la formación integral de los alumnos. La escuela aparece conectada a otros espacios sociales del pueblo como las familias, la iglesia o el teleclub. Desde esa visión sobresale la función socializadora de la educación, que va más allá de la transmisión de conocimientos y se extiende a la formación de la identidad y el sentido de pertenencia.

En la primera edición de 2024 participaron 59 relatos siendo el ganador “Mi casa, mi escuela” de Clara Cristela Rodríguez Núñez de Cabanes en Lugo Galicia. Con los 48 de este año (107 en total) Memoria Escolar Rural se asienta como un referente en la Península Ibérica.

Memoria Escolar Rural nace en torno a la figura del maestro alistano Antonio Álvarez Pérez nacido en Ceadea el 21 de agosto de 1921 y fallecido en Alicante el 13 de agosto de 2003 autor de la histórica “Enciclopedia Álvarez” de la que se vendieron entre 1953 y 1966 más de 33 millones de ejemplares junto a otros de sus libros como “El Parvulito” e “Iniciación Profesional”. Ahora su vida y obra pueden conocerse en la “Casa del Maestro & Mueso de Antonio Álvarez” en Ceadea.