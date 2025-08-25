Devoción y alegría por San Bartolo en Fornillos de Aliste

Fornillos de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Fonfría, se vistió ayer con sus mejores galas para honrar a su patrón San Bartolo con una emotiva y concurrida misa, cantada por el coro local de mujeres y oficiada por el párroco alistano Pablo Cisneros Cineros, natural de Grisuela, arropado por una multitud de feligreses de todas las edades: niños, jóvenes y mayores nadie quiso perderse el ritual para con un santo que también es patrono de Puercas de Aliste y de Mahíde.

Animadas estuvieron las vísperas del sábado con el concurso de disfraces animado por la batucada Nikki Drums y la velada nocturna con Aloha party, a lo que se sumaba la tradicional cena de confraternización entre los vecinos, emigrantes y allegados.

Jornada dominical y día grande de las fiestas que contaba con un parque infantil con hinchables, resbalina y toro mecánico para disfrute de los más pequeños del pueblo y el campeonato de tajuela que hizo las delicias de los adultos. Regresaron las comedias de corral a Fornillos con la representación de la obra "Pronóstico reservado". Hacia la media noche turno para el grupo Tremolo que dio la alternativa a la 1.30 de la madrugada a la macro discoteca Nebulosa.

Día de celebración doble para el pueblo alistano pues la Mesa de las Cortes de Castilla y León ha concedido la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León a la Cofradía de la Virgen Dolorosa de Fornillos de Aliste. Así lo atestigua el título y diploma dado a conocer ayer a los vecinos rubricado por el presidente de las Cortes de Castilla y León Carlos Pollán Fernández.

La cofradía de la Virgen Dolorosa integra desde siempre miembros de todas las familias de Fornillos de Aliste que ayer se mostraban orgullosos por el reconocimiento de la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León mostrándose dispuestos a “seguir manteniendo las celebraciones de la Semana Santa como un valor heredado de nuestros ancestros generación tras generación que podemos y debemos trasmitir ahora nosotros a nuestros nietos e hijos

Fornillos de Aliste tiene como su edificio más emblemático e histórico a la iglesia parroquial de San Bartolomé, probablemente del siglo XI, con un estilo que sería introducido a través de las rutas jacobeas hacia Santiago, en este caso concreto por el Camino Portugués de la Ruta de la Plata que llega desde Andalucía hacia Compostela. Del templo destaca su esbelta espadaña, mientras que en el interior sobresale su retablo mayor del siglo XVIII de estilo churrigueresco (barroco español del primer tercio de dicho siglo), constando de cuatro columnas, dos de ellas salomónicas cuajadas de pámpanos, varias esculturas y dos relieves rudos y expresivos.

Estamos en un pueblo de suelo granítico de cuyas canteras salieron la mayoría de las piedras de cantería (granito) labradas o sin labrar utilizadas durante siglos en la construcción de las iglesias y ermitas de la antigua Vicaría de Aliste. En Fornillos, a excepción de los contrafuertes, el templo posee las tres características primordiales del arte románico: planta de cruz latina, bóveda de cañón y arco de medio punto

Desde 1845 y a lo largo de alrededor de 128 años la localidad de Fornillos perteneció al municipio de Ceadea, hasta el 19 de mayo de 1973 en que Francisco Franco rubricó la disolución de dicho Ayuntamiento pasando Ceadea, Fornillos y Moveros a pertenecer al de Fonfría y Mellanes al de Rabanales; Vivinera había pasado con anterioridad al de Alcañices.

Fornillos cuenta en la actualidad con125 empadronados, de los cuales 63 son varones y 62 mujeres, logrando remontar en los últimos años ya que en 2018 tocaba fondo con 112 vecinos. Atrás quedaron aquellos tiempos donde Fornillos llegaba a los 340 residentes en 1910 para alcanzar su momento de mayor esplendor en 1950, en plena posguerra, donde se alcanzaron los 372 inscritos en el padrón y aguantando la estabilidad en los años cincuenta con 335 almas en 1960. A partir de ahí historia similar a la del resto de los pueblos alistanos donde el éxodo rural se llevó a los más jóvenes: 86 se fueron en los años sesenta y 85 en los setenta, bajando a 192 vecinos en 1981.

Los festejos llegarán hoy a su final con una variada oferta de actos que se iniciará con una alborada, para continuar con la santa misa por los difuntos por la mañana para continuar por la tarde con la exhibición folclórica de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras.

Luego habrá cena popular a base de guiso de ternera, bailo bingo con Ruraliza y para poner el broche de oro verbena popular con la actuación de la magnífica orquesta La Reina Show que llegará desde Burgos para animar el cotarro hasta altas horas de la madrugada.

