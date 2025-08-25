Corrales del Vino marcha por los niños del Sáhara

Solidaridad compartida y a raudales en favor de la infancia saharahui. El color naranja dominó durante el pasado fin de semana el paisaje corralino para cumplir con una tradición que ya suma 16 ediciones a sus espaldas: la marcha solidaria que acompaña a las 23 familias de acogida de niños que este año han llegado a la provincia procedentes de los campamentos de refugiados.

Un total de 320 inscritos participaron en la marcha en una tarde de convivencia para todas las edades. Los más pequeños pudieron disfrutar de los hinchables de agua y juegos acuáticos que se dieron la mano con el puesto de artesanía saharahui. Un acto solidario en el que todo lo recaudado irá destinado a sufragar el proyecto "Vacaciones en Paz" de la Asociación Zamora con el Sahara.

Salida de la XVI marcha solidaria por los niños del Sahara en Corrales del Vino. / Cedida

En un año excepcional por los incendios que arrasan la provincia, los bocadillos fríos sustituyeron a la tradicional barbacoa en un gesto de responsabilidad que no logró aplacar la ilusión y el espíritu de unidad con el pueblo saharaui. Este añs son 23 los menores de 8 a 12 años que han llegado a diferentes puntos de la provincia de Zamora para disfrutar de unas semanas alejados del conflicto.

El paraje de "El Plantío" acogió esta reunión en la que colabora el Ayuntamiento de Corrales del Vino y que coincide con los últimos días de estancia de los pequeños antes de poner rumbo a Tinduf.