COAG reivindica ayudas directas a los ganaderos afectados por los fuegos

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) insta a todas las Administraciones competentes a "no dejar abandonados a los profesionales agrarios" afectados por los incendios y actuar con "verdadero compromiso" para atender todas sus necesidades.

Considera que la reunión en la que el Consejo de Ministros oficializará mañana la declaración de "zonas catastróficas" por los incendios es una "excelente oportunidad para acordar medidas excepcionales", al tiempo que para comprometer un "presupuesto generoso para su financiación".

Entre estas medidas, añade la coordinadora agraria liderada a nivel regional por Lorenzo Rivera, deben incluirse las ayudas directas para los profesionales agrarios y ganaderos que han sufrido daños y pérdidas en sus explotaciones y bienes, así como para compensar el lucro cesante durante el tiempo que las explotaciones tardarán en recuperar el nivel productivo que tenían antes de los incendios.

"Los datos avalan que estamos ante una situación realmente catastrófica en Castilla y León: cerca de 200.000 hectáreas quemadas, localidades que han visto arder la mayoría de sus casas, espacios con alto valor medioambiental y cultural destruido, y lo peor de todo, la pérdida de vidas humanas, para las que no hay reparación posible", recuerdan.

"En nuestro país conocemos bien las situaciones dramáticas ocasionadas por desastres naturales". Poniendo como ejemplo la DANA de finales de octubre de 2024, solicita la puesta en marcha de similares planes específicos de apoyo y reconstrucción, financiados tanto por el estado como por las CCAA. "El importe de la cuenta de daños provocados por los incendios en el presente verano, que continúa agrandándose, hace necesario un trato similar por parte de Gobierno central y Junta de Castilla y León", añaden.

Aunque desde la coordinadora reconocen que son muchos los sectores damnificados por los incendios, "la enorme extensión quemada hace que la agricultura y las actividades ganaderas, particularmente la extensiva y la apicultura" lo convierta en el más afectado. Por ello, pide a todas las Administraciones competentes que actúen con "verdadero compromiso" para atender y no dejar abandonados a los profesionales agrarios.

"Si bien valoramos la rápida respuesta dada en la atención de las necesidades de alimentación y de agua para el ganado y/o colmenares, llevado a cabo por la Junta de Castilla y León, así como el anuncio de otras medidas recogidas en el Acuerdo 34/2025 del 20 de agosto, es claro que la situación excede con mucho de las posibilidades de una sola administración".

Por último, COAG reivindica la "imprescindible" implicación del Gobierno central en estas tareas de apoyo a los afectados y de reconstrucción de las localidades y parajes afectados.