El vídeo viral que denuncia el abandono de los montes zamoranos: "Esto no es monte, es una selva"

En las últimas horas se ha hecho muy popular en redes sociales el vídeo de un zamorano que analiza el estado real de los montes de la provincia y los motivos que provocan que los incendios sean actualmente más graves y difíciles de controlar, en el contexto de los graves incendios que ha sufrido la provincia en los últimos días y que han arrasado miles y miles de hectáreas.

Este zamorano muestra un cortafuego, "por llamarlo de alguna manera", entre un pinar y el monte, próximo a un pueblo de la provincia. Se puede apreciar el estado de abandono e incluso el brote de nuevos pinos, haciendo ineficaz esta barrera entre la masa arbolada y los matorrales.

Lo mismo con el monte. Intenta introducirse entre los matorrales, pero es incapaz de avanzar: "No se puede caminar. Es una selva", asegura. "En resumen, entre cortafuegos abandonados e inexistentes y una no limpieza del monte, crean un ecosistema perfecto para que si hay un incendio sea más grave y más difícil de controlar.

"Supongo que para esto no hay dinero. Para pintar bancos de colores sí que hay dinero", critica este zamorano. "Imagino que para los ecologistas y animalistas que hay en la zona es más importante estar todo el día mareando a los agricultores y los ganaderos que preocuparse por las vidas de los animales que se pierden con los incendios", añade.

También critica a los participantes de la esfera política: "Al final, da igual verdes, que morados, que rojos, que azules, que naranjas, que amarillos, da igual. Todos están buscando el interés propio y todos están pendientes de las subvenciones y cobrar dinero". "Y pasan los años y todo sigue igual. Ellos toman las decisiones y el pueblo paga las consecuencias, pero basta ya, ya va siendo hora de que nos empiecen a escuchar", termina el vídeo.