Riofrío, el respeto por la tradición

La iglesia de San Pedro Apóstol a cogía a media mañana la celebración de la misa de acción de gracias y una emotiva y concurrida procesión en la que los feligreses, allí se dieron cita niños, jóvenes y mayores, que acompañaron a la Virgen del Carmen por las principales calles del pueblo bajo los sones musicales de las dulzainas y tamboriles de Manaita.

Tras cumplir la tradición de tomar el vermut en el Bar Juan llegaba la cita gastronómica en La Era y quienes así lo desearon compartieron una comida popular a base de paella.

Fue una jornada intensa, sin un momento para el descanso, con tardeo de juegos infantiles con hinchables y cama elástica, animación con la charanga Malavida y exhibición folclórica en la Plaza de los Carochos a cargo de Aulas de Música de Aliste y Tras so Montes.

La Virgen del Carmen venerada en Riofrío de Aliste, donde también manda el respeto por la tradición y la música | CH. S.

Ya por la noche primero hubo una sesión de bailes tras la cena, al estilo de antes, donde el cantante zamorano Alberto Martín hizo bailar a los presentes al ritmo de pasodobles, rumbas, cumbias y rancheras, tocándole luego el turno al grupo Nebraska que animo la verbena popular hasta altas horas de la madrugada junto con el DJ Mara Villar natural de Sarracín.

La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen del Carmen ha estado unida durante siglos a la parroquia de San Pedro Apóstol de Riofrío perteneciente a la Diócesis de Astorga siendo su hermandad más antigua y activa en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba. Cofradía que el próximo otoño, en apenas dos meses, cumplirá la friolera de 265 años de vida.

Día 19 de octubre de 1760 esa fue la fecha en que el feligrés y devoto Domingo Caballero fundaba la confradía de la Virgen del Carmen de Riofrío, estando sellada la Bula en Madrid por Fray Pablo de la Concepción, en aquel entonces General de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Eran otros tiempos del ya lejano siglo XVIII donde las únicas comunicaciones eran los caminos de rodera y herradura por los que moverse con los carros y las caballerías o andando.

Aun así en su primer año de vida la cofradía integraba ya a devotos y cofrades de 28 pueblos diferentes desde la Raya con Portugal hasta el antiguo Castrotorafe y el río Esla: Riofrío, Valer de Aliste, Sesnández, Sarracín, Ferreruela, Bercianos, Campogrande, Puercas, Gallegos del Río, Flores, Tolilla, Domez de Alba, Vivinera, Arcillera, Gallegos del Campo, Nuez, Olmillos de Castrotorafe, San Lorenzo (Tábara), Faramontanos, Litos, Tábara, Moreruela, Pozuelo, Santa Eulalia, San Martin de Tábara, Litos y Bretocino de Valverde. A todos los cofrades a su fallecimiento la cofradía les mandaba decir una misa por el descanso eterno de su alma.

La festividad de Santa María del Monte Carmelo (Virgen del Carmen) tiene lugar en 13 de julio un mes donde antaño la prioridad absoluta para los agricultores y ganaderos, todos los residentes en Aliste, era la siega del centeno y del trigo, con lo cual ya la misa se decía muy temprano, prácticamente al alba, para que los cofrades pudieran ir luego a segar con la hoz a la facera.

El patrono de la iglesia de Riofrío es San Pedro Apóstol y antaño sus fiestas se celebraban el 29 y 30 de junio unas fechas tampoco muy propicias en plena faena de la siega de la cebada y de la hierba como para andar perdiendo el tiempo en alboradas, rondas y bailes llanos.

Durante muchos años Riofrío celebró sus fiestas de la Virgen del Carmen en el mes de octubre ya lejos de las faenas veraniegas e incluso terminada la sementera. La llegada de los tractores Barreiros las motosegadoras BCS y las trilladoras Ajuria dieron un giro de 180 grados a las faenas de la cosecha y un respiro a los campesinos teniendo ya la paja en los pajares y el grano en las paneras por la Fiesta Flores (15 de agosto) cuando antes a duras penas si se terminaba para las fiestas de Abejera y Valer (8 y 10 de septiembre).

Fue entonces, según los vecinos allá por 1979, hace ya 46 años, cuando se decidió trasladar las fiestas de la Virgen del Carmen de nuevo al verano, pero no a su fecha original sino a los cuatro fines de semana de agosto, buscando no coincidir con otros pueblos. El objetivo, sin lugar a dudas logrado, era facilitar la presencia y participación de los emigrantes.

Justo antes, durante nueve años, Riofrío vivió un hecho singular al no tener iglesia. Ello se debió al fuego que el día 15 de agosto de 1969 calcinó el antiguo recinto religiosos y la iglesia actual no se consagraría hasta el 1 de abril de 1978. Los actos religiosos se celebraban en el Corral del Cura (don Luis) nacido en Sesnández en 1899 y fallecido en Riofrío el 26 de abril de 1990.

Los festejos finalizarán hoy con misa, juegos infantiles, trajes regionales, pasacalles con Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, merienda popular y bailes con el DJ Mar Villar. n

