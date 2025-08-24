Prohibición de caminar por el monte hasta el martes en estas 22 localidades zamoranas

Caminar por el monte está prohibido estos días, hasta el próximo martes día 26, por riesgo extremo de incendios en 22 localidades zamoranas de la comarca de Sanabria y únicamente pueden hacerlo quienes se dirijan a una propiedad suya o lo hagan para realizar alguna actividad profesional, de emergencia o de interés general. Así se recoge en una orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se declara la aleta por riesgo extremo de incendios por causas meteorológicas.

Ese "riesgo extremo" afecta a todos los pueblos pertenecientes a los ayuntamientos de Porto, Galende, Trefacio y San Justo, que coinciden con los municipios que se han visto afectados por los desalojos de la última semana por el gran incendio forestal de Porto. Entre las prescripciones especiales que se establecen para todo el territorio de estos ayuntamientos, incluidas sus 22 localidades, figura la prohibición del "tránsito y la estancia en los montes de personas y vehículos", con la excepción de quienes se dirijan a una propiedad, desarrollen actividades profesionales, accedan a entornos urbanos o quienes lleven a cabo actuaciones de emergencia, interés general o trabajos de vigilancia y extinción de incendios forestales. El resto de las personas que caminen por el monte sin una de estas justificaciones estarán infringiendo esa orden y pueden ser multados por ello.

Igualmente, en esos pueblos no se pueden utilizar ahumadores en la actividad apícola en el monte ni a menos de 400 metros de él, ni se puede usar en ese área maquinaria que genere o pueda causar deflagraciones, chispas o descargas eléctricas, ni realizar trabajos que puedan originar incendios.

Esas prohibiciones, vigentes inicialmente hasta el martes día 26, inclusive, son a mayores de las que ya se establecen para toda Castilla y León por el riesgo existentes de incendios, tales como no tirar cohetes ni pirotecnia, no hacer barbacoas al aire libre, ni incluso en espacios habilitados para ello, así como no encender fuego en el monte, ni en zonas recreativas o de acampada.

Las localidades zamoranas afectadas por las medidas adicionales por "riesgo extremo" por las que no es posible ni siquiera pasear por el monte son: Porto, Cubelo, Galende, Ilanes, Moncabril, Pedrazales, El Puente, Rabanillo, Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo, San Martín de Castañeda, Vigo, San Justo, San Ciprián de Sanabria, Rábano de Sanabria, Rozas, Coso, Barrio de Rábano, Trefacio, Villarino de Sanabria, Murias y Cerdillo.

La Junta de Castilla y León ha hecho un llamamiento para que tanto en estas 22 poblaciones como en el resto de la provincia se extreme la prudencia estos días y se adopten medidas de precaución en las actividades al aire libre ante el riesgo de incendios forestales, ya que "cualquier mínima imprudencia puede dar lugar a situaciones de riesgo para poblaciones y bienes". También ha recordado que, en caso de avistamiento de posibles incendios forestales, se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 1-1-2.