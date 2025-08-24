Memorias de Porto, el "techo" de Zamora

La villa de Porto de Sanabria (Zamora) se asienta en un entorno natural de singular belleza, ubicado en el profundo valle por el corren las aguas del río Bibey, afluente del Sil y principal cauce de agua en la región de Porto, que rodea la villa por el poniente entre los cerros de La Cuesta y de Tanxilde, en la parte occidental más alta de la provincia de Zamora, dentro de la comarca Alta Sanabria, limitando con los territorios provinciales de Orense al este y de León al norte, a escasos 175 km de Zamora, lo que convierte a esta pueblo en el más alejado de la capital provincial, además en la ubicación más elevada de la provincia.

En la actualidad está habitado por unos 155 moradores cuyo gentilicio es portexos. Este mismo vocablo de "portexo" es el nombre que recibe la variante de la lengua gallega que hablan los vecinos de Porto, pues todos sus habitantes son bilingües, hablan el castellano y el portexo indistintamente. Históricamente los moradores de Porto han venido dedicándose a la actividad agropecuaria, agricultura de secano, algo de huerta con frutales y abundante ganadería de todas las especies.

Gran parte del término municipal de Porto se encuentra dentro del Parque Natural Lago de Sanabria, Sierras Segundera y de Porto con una extensión de 22.365 hectáreas, emplazado en las estribaciones de las Sierras de la Cabrera y la Segundera en el extremo noroccidental de la provincia de Zamora, cuyas partes más altas de estos territorios serranos se cubren de nieve a principios del invierno y se mantienen así hasta los comienzos de la primavera. Los amplios territorio serranos de esta comarca son calificados hoy día como Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica.

Corza fotografiada en el término de Porto / Araceli Saavedra

Este extenso lugar fue declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1946, Paraje Pintoresco en 1953, Parque Natural en 1978; en 1998 se incluyó en la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario, y en el año 2000 se declaró Zona de Especial Protección para la Ave. Como podemos observar, esta extensa zona serrana ha recibido las más altas consideraciones y distinción de los organismos encargados de velar por el bienestar de la biosfera.

Porto con sus dos pueblos, Barjacoba y Pías, fue un municipio importante en población y en recursos ganaderos durante varios siglos, pues sus dehesas, puertos y sierras: Cabrera, Porto, Ramillo y Segundera, son territorios salpicados de amplios espacios donde brotan abundantes pastos, se crean frecuentes lagunas y existen caudalosas fuentes de finísima agua que crean numerosos cauces de agua corriente, todo ello ha propiciado el aprovechamiento ganadero desde épocas ancestrales, considerando a sus pastizales como áreas de agostada desde épocas muy remotas.

Vista panorámica de Porto de Sanabria, con los tejados de las viviendas cubiertos por una fina capa de nieve. / José Blanco Corrales

La joya de La Mesta

Durante los más de 500 años que duró La Mesta, esta comarca apacentaba a más de 12.000 cabezas de merinas mesteñas que procedentes de Extremadura llegaban todos los años hasta este municipio a pastar en sus parajes.

Dice Paredes Guillén que la comarca sanabresa en sus desplazamientos con el ganado trashumante hacia los pastos del sur en Extremadura utilizaba el denominado —Camino desde Galicia por la frontera portuguesa a las Extremaduras—, usando el siguiente itinerario: sitúa el punto de origen en Viana del Bollo y Frade Cabalos (Orense) en las proximidades de la sierra de Porto, seguía por tierras de Zamora, pasando por: Las Hadradas, Lubién, Mombuey, Villardeciervos, Cabañas de Aliste, Gamones y Villar de Buey; seguía por tierras de Salamanca: Cabeza de Framontanos, Cabeza del Caballo, Berruecopardo, Lumbrales, San Felices de los Gallegos, Villar de Ciervo, Villar de Yegua, Gallegos de Argañán, Ciudad Rodrigo, Pastores y Pedrosin; entraban a Extremadura por Venta del Caballo, y seguían por Alcántara, Valencia de Alcántara, Gallegos y Cervera. Este sería uno de los principales itinerarios pecuarios que enlazaba los pastos sanabreses con el sudoeste peninsular y viceversa que, como se verá posteriormente, coincide ampliamente con una de las vías pecuarias utilizadas por los trashumantes en las primeras décadas de nuestro siglo.

Laguna grande de Cancelos / J. S.

Abellán García, en su estudio sobre la trashumancia en ferrocarril, cita la comarca de Sanabria como una de las seis áreas de verano del ganado trashumante: "La zona de Sanabria, hasta cuya estación llegan siguiendo el ramal que parte de la Vizana, por el río Tera, se comunica directamente con las dehesas de Cáceres por el único itinerario Zamora-Salamanca-Cáceres..."

Los escasos rebaños trashumantes de la zona de Zamora que hoy salen de la estación de Sanabria no alcanzan las 12.000 cabezas (de Porto, Galende y Trefacio)... y proceden exclusivamente de Cáceres. La cifra referida corresponde a una media estimada según los datos de Renfe, entre los años 1970 y 1974, de ganado ovino.

Además del ganado trashumante, apacentaba a la Cabaña Estante y Riberiegos de más de 20.0000 animales de todas las especies de la zona. No debemos olvidar que esta es la comarca donde se cría la llamada ternera sanabresa, que obviamente debe tener progenitores; así como la abundante cabaña ovina, no trashumantes.

Ganado vacuno en Puente Porto. / Archivo.

Alfonso VII el Emperador concedió fueros propios a la villa de Porto, y su nieto Alfonso IX, último rey de León independiente, los confirmó en 1209 en la ciudad de Salamanca.

Poco más de dos lustros después, en noviembre de 1222, la villa de Porto pasó, por mandato real de Alfonso IX, a engrosar los dominios de la poderosa Orden de Santiago protectora de las distintas rutas jacobeas, y en consecuencia, fue agrupada eclesiásticamente a la diócesis episcopal de la ciudad de León, en cuyo seno permaneció como villa realenga y cabeza de vicaría eclesiástica con tribunal compuesto de un vicario juez eclesiástico, un promotor fiscal, un notario mayor y un alguacil ordinario de la Orden de Santiago, con los otros tres lugares de su jurisdicción eclesiástica, Barjacoba, Pías y San Agustín de Viana, intra límites del obispado de Astorga, partido de Sanabria, provincia de Valladolid y reino de León, hasta su disolución como orden religiosa en 1873 por la Primera República Española, aunque fue restaurada como orden de caballería.

A finales del siglo XV, el municipio de Porto presentó pleito contra el conde de Benavente por el amojonamiento de la sierra de Sospacio, y la Corona, entonces sobre las sienes de los Reyes Católicos, nombró el día 14 de mayo de 1498 al Dr. Roeches para que resolviera el litigio. Finalmente la vista tuvo lugar el 16 de junio de 1534, pero desconocemos el resultado.

En 1833, la Corona, en aquél momento sobre las sienes de la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias por la muerte del rey Fernando VII, su esposo, encargó al navarro Javier de Burgos realizar una nueva división territorial provincial de España, que éste realizó con profesionalidad y diligencia, y fue entonces cuando la villa de Porto se incorporó a la provincia de Zamora.

Por ley de 3 de marzo del año 1906 se llevaron a cabo las actas de deslinde del municipio de Porto con los diferentes términos municipales de los pueblos limítrofes pertenecientes a las provincias de Zamora, León y Orense; límites que han permanecido inalterados desde entonces.

