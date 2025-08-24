Fonfría, entre la devoción y el arte mural

Si el jueves los actos religiosos se celebraron en honor a la patrona Santa María Magdalena, el viernes la misa y la procesión se dedicaron a venerar al copatrono San Antonio Abad. Uno de los grandes atractivos de los festejos fueron los actos nocturnos que atrajeron a participar y disfrutar en la Plaza Mayor de los bailes y de la mejor música de ayer y de hoy.

La última verbena popular contó con la animación de la orquesta Acuarela. En días anteriores allí estuvieron amenizando las veladas nocturnas hasta altas horas de la madrugada las orquestas Nebraska y Malibú Show ganándose las tres al público asistente no solo con su música y sus canciones sino también con su espectáculo y montajes de luces y sonido

Un momento de la ceremonia religiosa | CH. S.

Otros de los atractivos de los festejos fueron las citas gastronómicas, cada tarde diferentes con alternativas, como los pinchos morunos, imprescindibles en cualquier fiesta alistana que se precien de serlo y las de Fonfría, sin lugar a dudas los son; las croquetas o la cocina de Andalucía, además de la comida de hermandad de las peñas que fue a base de preparados de arroz. Aparte hubo una degustación popular de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste que tiene su sede oficial en la localidad de Fonfría.

A nivel cultural este año brillaba con luz propia la visita turística a la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave una joya del patrimonio material de la Diócesis de Zamora que hasta la construcción del Salto de Ricobayo incluía a dos parroquias alistanas a la derecha del río Esla, la de Villaflor y la de La Pueblica pueblo alistano este que quedó sepultado bajo las aguas al cerrarse el embalse en 1935 creándose para sus vecinos Pueblica de Campeán en Sayago.

Obra ganadora del certamen de murales | CH. S.

Ha contado Fonfría con unos de los mejores festejos del verano en Aliste y ello ha sido gracias a la participación de todo el pueblo, cada uno a su manera, pero muy en particular a las dos entidades organizadoras, por una parte el Ayuntamiento de Fonfría que preside el alcalde Sergio López Vaquero, y a la Asociación Cultural La Magarza (Comisión de Fiestas) presidía por Amparo Leopoldo Aparicio, entidad esta última que coordina el desarrollo de los actos siendo desde hace ya varios años el alma máter de la organización.

Matrícula de honor para el II Certamen de Arte Mural "La Magarza" donde este año han participado "Rex Pública" (Antonio Prieto "Sure" y Raquel Moledo Montiel) con su obra "Mi Abuela Paula", María Cuadrado con "Alfarera", Oniric Omnia con "A la tierra hemos de volver" y "Mar Pajarón" con "Antes de aselar". Obras que ya se pueden admirar de día o de noche en el Museo de Arte Rural al Aire Libre en el paraje de Los Aguilones de Fonfría, junto a las diez obras del primer certamen en 2024.

Los vecinos llevan en andas a San Antonio Abad | CH. S.

El jurado dio en la tarde de ayer su fallo siendo la obra ganadora "Mi abuela Paula" de Rex Publica de León que se llevó 500 euros, en segundo lugar quedó "La Chica de los tomates" de NKS de Milán (Italia) con 400 euros y tercera “A la tierra hemos de volver” de Oniric Omnia de Palma de Mallorca con 300 euros. Los premios en metálico son cortesía de la Fundación Caja Rural de Zamora.

