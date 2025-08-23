Los vecinos de Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo regresan a sus casas

La normalidad regresa poco a poco a la comarca de Sanabria con los últimos realojos de vecinos. Los habitantes de Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo y Moncabril están camino de sus casas después de varios días desalojados a causa del incendio de Porto.

El CECOPI de Zamora ha anunciado la vuelta a casa de las 104 personas que se encontraban en estos pueblos, de las cuales seis estuvieron alojadas en la residencia Los Valles de la Junta de Castilla y León y ocho en el albergue provisional gestionado por el Ayuntamiento de Benavente.

También se levantan las restricciones específicas y los cortes de carreteras a excepción de la carretera ZA-103 desde San Martín de Castañeda hasta la Laguna de los Peces.

En el Lago de Sanabria se mantienen las restricciones de baño para facilitar el trabajo de los medios aéreos.

El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, pide a todos los ciudadanos prudencia y que no se aproximen a las zonas del incendio y que sigan en todo momento las instrucciones del operativo de extinción de incendios y de la Guardia Civil.

Estado actual del incendio de Porto

El incendio sigue catalogado como de nivel dos en el Índice de Gravedad Potencial y aún no se da ni por controlado ni estabilizado, aunque su perímetro de 100 kilómetros apenas ha variado en los últimos días. En estos momentos cuenta con 69 medios asignados, entre los que se encuentran 25 trabajadores de campo, 28 medios terrestres, 7 helicópteros/hidroaviones y 8 de otro tipo.