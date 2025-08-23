La pizarra como motor de desarrollo

El grupo empresarial líder en pizarra natural a nivel mundial Cupa Group tiene como piedra angular de su presencia en la provincia de Zamora la responsabilidad y el compromiso con la comarca de Aliste generando desarrollo social y económico a través de las actividades relacionadas con la explotación minera que realiza en las localidades de Riofrío de Aliste y Abejera de Tábara.

Autoridades, vecinos y empleados reconocen que Cupa Group "supone un impacto positivo en términos de generación de empleo y apoyo social en la comarca; es un actor y elemento clave en el desarrollo de Aliste porque para asentar población hay que generar empleo y ella lo hace, apoyando además la educación, concienciación ambiental e iniciativas locales de diversa índole con los medios suficientes a su alcance. Su presencia en tierras alistanas es necesaria y vital".

En Cupa Group son conscientes de los graves efectos de la despoblación rural galopante que afecta directamente a muchas zonas de España y es por ello que apuesta decididamente por revitalizar las dinámicas demográficas, económicas y sociales en aquellos territorios donde está presente.

La generación de empleo en Aliste es la contribución más destacada de Cupa Group dando trabajo a a 122 personas (70% del medio rural), siendo destacable que la mitad residen en el municipio de Riofrío (Abejera, Sarracín, Cabañas y Abejera) convirtiéndose en una vía de crecimiento económico y demográfico que incide directamente a la hora de poner freno a la despoblación.

Cupa Group no sólo genera empleo para los miembros de muchas familias permitiéndoles quedarse a vivir en sus pueblos sino que es un pilar fundamental en la comunidad alistana aportando entre sus empleados un cheque bebe de 500 euros por cada hijo recién nacido, del que ya se han beneficiado familias de Riofrío, San Vicente de la Cabeza y Fonfría, contribuyendo así a asentar población y a fomentar la natalidad entre las familias y en los pueblos más pequeños.

Pizarra producida en Riofrío de Aliste, en Cupa Group. / CH. S.

La economía circular es un modelo por el que apuesta la compañía en su firme compromiso con las sostenibilidad y el medio ambiente en pro de la biodiversidad: ello supone la utilización más eficaz de los recursos y la reducción al mínimo de la generación de residuos a través de proyectos de investigación. Su gestión de materiales, energía y stock está enfocada en la optimización de los recursos, a reducir al máximo los residuos generados y darles su valor.

La pizarra extraída en Aliste tiene como principal destino las cubiertas de edificios (entre ellos una catedral de Alemania), pero a la vez reutilizando la materia prima descartada para producir aplicaciones utilizadas en jardines que tiene como principal destino Francia.

Los principales mercados de la pizarra están en el Reino Unido e Irlanda donde desde hace ya muchos años aprecian la calidad de la pizarra negra y grisácea alistana. Una vez en palés la pizarra es transportada por trailers por carretera hasta el País Vasco y Cantabria siendo llevada luego en barco desde los puertos de Bilbao y Santander hasta las Islas Británicas.

La explotación pizarrera alistana forma parte de esta prestigiosa multinacional Cupa Group formada por 79 empresas y que tiene sociedades filiales en 9 naciones, cuenta con 30 canteras y exporta a más de 70 países de todos los continentes, generando más de 2.800 empleos.

Nacida en 1968 bajo el acrónimo de Cupire Padesa, tiene su orígenes mucho antes, en 1892 , en la cantera de pizarra "Solana de Forcadas" en San Pedro de Trones (León), destacando su esfuerzo por la investigación y el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia energética y la sostenibilidad. Abrió sus oficinas en 1990 en Francia, en 1995 en Bélgica y 1996 en Reino Unido.

Cupa Group se esfuerza cada día en generar empleo y bienestar social para contribuir a crear riqueza y prosperidad en la comarca alistana mejorando así la calidad de vida de sus vecinos y ayudando a la supervivencia de los pueblos de Aliste.

La Fundación Cupa Group potencia su responsabilidad social desarrollando proyectos de formación e inserción profesional en el sector de la pizarra en colaboración con diferentes Universidades de España, Cámaras de Comercio, Institutos de Formación Profesional y diferentes entidades educativas, culturales y benéficas con becas y prácticas a alumnos de FP en las zonas ruralesn