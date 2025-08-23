La "odisea" de un hijo para conseguir atención médica a su madre en un pueblo de Zamora

Un usuario de la red social X ha compartido un hilo de publicaciones que ha adquirido mucha notoriedad en las últimas horas. En él, denuncia la burocracia que ha sido necesaria para conseguir atención médica para su madre, anciana, en un consultorio de un pueblo de Zamora como desplazado.

La historia comienza con la estancia en un pueblo de la provincia de este hombre con su madre, que es "muy mayor". Unos días atrás habían acudido a urgencias en Benavente, pero en esta ocasión, al no ser tan urgente, decidieron ir al consultorio del pueblo. Allí le comunicaron que, para ser atendida, debía pedir cita, pero al informar que no viven en la localidad sino que son desplazados les dicen que no se la pueden dar, "que para la atención médica hace falta pedir autorización de desplazado".

Según cuenta este usuario, en primer lugar le comunican que la autorización antes podía ser telefónica, pero que ahora debe hacerse personalmente en Villalpando, a unos 15-20 kilómetros de donde están residiendo. Ante la imposibilidad de ir con su madre hasta allí para hacer el trámite, los trabajadores del centro lo consultan y le comunican que puede asistir él con su DNI y su tarjeta sanitaria.El hombre viaja hasta Villalpando dejando a su madre sola en casa y llega al centro de salud, donde tiene que hacer cola para ser atentido, "antes incluso que un señor de Amazon que trae un paquete". Finalmente le tramitan la autorización de desplazado y le dan cita para la consulta del pueblo en 45 minutos. "Les digo que todo esto me parece absurdo. Me dicen que son las normas de la autonomía", cuenta.

Al final, acude con su madre al consultorio local. Antes de ser atendidos "llegan tres personas, vecinos del pueblo. Les llaman uno a uno antes. Esperamos una hora y pico desde la hora de la cita". Hasta que son atentidos varias horas después de cuando solicitaron la revisión. "Hace unos años hubieran sido 20 minutos. Consistía en ir con la cartilla de la Seguridad Social al médico del pueblo y esperar que te tocara el turno", ha explicado.