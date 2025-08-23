El lobo entra en el Parque Natural de los Arribes zamoranos: "se están riendo de nosotros"

El lobo ha traspasado los límites del Parque Natural Arribes del Duero, en la provincia de Zamora, atacando en los últimos días ganaderías de Badilla, Tudera y Fariza. El cánido ha dejado también su huella en Monumenta. Nuevo golpe para las ganaderías extensivas de Sayago.

La explotación de María Ángeles Poza, en Badilla de Sayago, ha sufrido las peores consecuencias con la pérdida de 25 ovejas de raza churra "y otras siete que veremos cómo terminan", precisa en referencia a los animales mordidos. Ocurrió la noche del miércoles al jueves, y fue por la mañana cuando la ganadera descubrió la lobada.

"Primero vi tres, luego cuatro, luego otra tumbada, otras dos muertas más adelante. Dije, algo ha pasado. Las fui juntando y al final 25 perdidas. Menos mal que no las tenía todas allí" se intenta consolar María Ángeles. Hasta esta lobada con importantes pérdidas, la ganadera no situaba al lobo entre sus principales preocupaciones.

Una grúa carga las ovejas muertas para su incineración / Cedida

Hay que remontarse seis años atrás cuando la explotación de su hermano sufrió un ataque, con 17 bajas, para encontrar en Badilla y el entorno un precedente similar. "Desde aquello, por aquí no se había vuelto a oír nada. Ahora otra vez con el susto en el cuerpo" cuenta esta ganadera de 55 años que desde niña ha mamado la dedicación a las ovejas.

Han sorteado muchos problemas, pero a diferencia de otras zonas de Sayago, el lobo no había inquietado a los ganaderos del entorno de los Arribes. Pero todo ha cambiado. De entrada, María Ángeles Poza tiene pavor a dejar las ovejas en el campo; "las he traído cerca de casa porque a ver quién se fía de que no vuelva".

A escasos kilómetros de Badilla, la ganadería de Alonso Santos, en Fariza, sufría un ataque sin precedentes. Cuatro animales muertos por el lobo. "En 44 años que llevo con ovejas, nunca había venido, pero por lo que se ve, lo tenemos aquí".

Tres ganaderías del municipio de Fariza, en el corazón del Parque Natural de Arribes en Zamora, reportan así ataques. "Ya no es lo económico, es el desastre moral, es la intranquilidad que te crea; ahora echas cuarenta viajes para ver si las ovejas están bien", explica Alonso Santos. Porque además ocurre en una época muy buena para el aprovechamiento de los pastos naturales. "En este tiempo cómo las vamos a encerrar, comen por la noche" cuestiona este productor de una explotación familiar ecológica donde también se elabora queso.

Animales muertos por el lobo en Badilla | CEDIDA

Fuera de los límites del Parque Natural, pero no a mucha distancia, también se ha dejado notar la presencia del lobo esta misma semana. Ha ocurrido en Monumenta, como confirma Daniel Antón, donde un ganadero del pueblo tiene algunas ovejas heridas.

"Desde que se que anda por aquí ya no puedo parar. Te despiertas por la noche y a coger el coche para ver si está todo bien". Daniel Antón lamenta que "ya no podamos dejar a las ovejas ni en las fincas; por la noche encerradas y por el día si no las podemos vigilar, también".

El hartazgo de los ganaderos es palpable. "A ver quién se queda con esto, parece que tienes algo y en una noche te lo desgracia" expresa el de Monumenta. "Si no tenemos bastante con la burocracia y los papeles, ahora también el lobo. Nadie hace nada, es intocable y a nosotros que nos den. Cuando no es el lobo es la zorra, cuando no los cuervos y sino el buitre. Amenazas por todos los lados, esto es insoportable".

María Ángeles Poza es categórica: "se están riendo de nosotros, cuidan los lobos para que los vean los señoritos y nuestros animales no les importan a nadie. Como desaparezcamos los ganaderos, al final vamos a comer mierda todos. Mierda".

