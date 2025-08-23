Jambrina se llena de vida y festeja con vecinos y visitantes

Jambrina comienza mañana y hasta el próximo domingo sus fiestas de verano, en el marco de su XXXVII Semana Cultural. Estas fiestas son una oportunidad para celebrar la vida del pueblo, estrechar lazos, recuperar la esencia de lo colectivo y recordar que la verdadera riqueza de Jambrina reside en su gente, en su colaboración y en la alegría compartida, según explica su alcalde, Rafael Calvo quien reconoce que "sin la colaboración de la gente este programa no sería posible".

Esta participación de los vecinos se traduce en la organización de gran variedad de propuestas por parte de la Asociación Cultural La Calzada, "que prepara teatro, bailes o los hinchables para los niños, así como la cena el viernes 29 para todo el que quiera o el desfile de disfraces". Otra asociación la de las Amas de Casa Purísima Concepción hace posible la celebración de la tortillada prevista para el cierre del programa festivo en la noche del próximo domingo día 31.

Desde hace días ya las calles viven el ambiente de las peñas que preparan sus locales y bodegas para pasar estos días con los amigos y familiares. Ataviadas con las camisetas de colores, sus originales nombres y con el pañuelo azul clarito atado al cuello son protagonistas de varios actos en estas fiestas. Habrá juegos para ellas el jueves y el gran desfile de peñas con la charanga El Tropezón, el viernes. Este día será el momento en el que el alcalde dé el pregón.

Los más pequeños tienen su espacio con actividades infantiles, hinchables, dibujo y juegos tradicionales, mientras que los jóvenes y adultos pueden disfrutar de deportes como frontenis y futbito, ver teatro local, bailar con las verbenas o animarse en la macrodiscoteca Pandora. Sin olvidar la cita con la pelota a mano, que no puede faltar en estos festejos o el encierro campero.

Pero Jambrina es mucho más que sus fiestas. Es un pueblo acogedor con todo el que lo visita y tiene en su casco urbano varios lugares de interés como la iglesia, varias casas señoriales de piedra o El Lavadero, una antigua fuente testigo de su pasado. Las bodegas, excavadas en la tierra, son lugar de encuentro y aún hoy en día siguen elaborando vino en algunas de ellas, haciendo valer su pasado vitivinícola.