El incendio de Porto se reactiva por la zona de La Baña, en León

El incendio de Porto no deja de dar sustos. A pesar de que se ha conseguido estabilizar y hoy los trabajos se han centrado en el control de puntos calientes y en perimetrar hasta acotar toda la extensión del fuego, esta tarde se reactivaba el frente de La Baña.

De hecho el fuego ya ha cruzado hacia la provincia de León y medios de la Junta, algunos de Zamora, trabajan para controlar ese frente en la alta montaña. El viento vuelve a soplar y con ello la amenaza para un incendio que se declaró el 14 de agosto y sigue con nivel de riesgo 2.

Frente activo de La Baña en el incendio de Porto / LOZ

El fuego ha provocado un importante impacto ambiental en el Parque Natural del Lago y Sierras Segundera y de Porto. Hay estimaciones que hablan de una superficie quemada entre 12.000 y 14.000 hectáreas, con parajes emblemáticos como Peña Trevinca, el macizo montañoso situado entre Galicia y Zamora, con 2.127 metros de altitud. Laguna de Peces, el cañón del Tera, el Cárdena, la cuenca del Bibey, el cañón Forcadura o Presa Rota. Así como un territorio de pastos aprovechados por miles de cabezas de ovino, vacuno y equino durante estos meses de verano.

Frente activo de La Baña en el incendio de Porto / LOZ

Se ha arrasado una zona muy interesante en cuanto a botánica, fauna y geología dentro del Parque Natural, cuya superficie aproximada alcanza las 32.302 hectáreas. Se podría haber quemado casi la mitad del espacio protegido en un fuego que permanece activo y continuará, si las ansiadas lluvias no llegan, a lo largo de las próximas semanas.

Hay que remontarse al precedente del incendio de 2005 en el Parque Natural que llegó a superar las 12.500 hectáreas abrasadas y se prolongó durante más de un mes.

