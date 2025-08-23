El incendio de Porto se reactiva por la zona de La Baña, en León
El operativo de la Junta trabaja en la zona para contener el fuego
Ya se puede haber quemado casi la mitad de la extensión del Parque Natural del Lago de Sanabria
El incendio de Porto no deja de dar sustos. A pesar de que se ha conseguido estabilizar y hoy los trabajos se han centrado en el control de puntos calientes y en perimetrar hasta acotar toda la extensión del fuego, esta tarde se reactivaba el frente de La Baña.
De hecho el fuego ya ha cruzado hacia la provincia de León y medios de la Junta, algunos de Zamora, trabajan para controlar ese frente en la alta montaña. El viento vuelve a soplar y con ello la amenaza para un incendio que se declaró el 14 de agosto y sigue con nivel de riesgo 2.
El fuego ha provocado un importante impacto ambiental en el Parque Natural del Lago y Sierras Segundera y de Porto. Hay estimaciones que hablan de una superficie quemada entre 12.000 y 14.000 hectáreas, con parajes emblemáticos como Peña Trevinca, el macizo montañoso situado entre Galicia y Zamora, con 2.127 metros de altitud. Laguna de Peces, el cañón del Tera, el Cárdena, la cuenca del Bibey, el cañón Forcadura o Presa Rota. Así como un territorio de pastos aprovechados por miles de cabezas de ovino, vacuno y equino durante estos meses de verano.
Se ha arrasado una zona muy interesante en cuanto a botánica, fauna y geología dentro del Parque Natural, cuya superficie aproximada alcanza las 32.302 hectáreas. Se podría haber quemado casi la mitad del espacio protegido en un fuego que permanece activo y continuará, si las ansiadas lluvias no llegan, a lo largo de las próximas semanas.
Hay que remontarse al precedente del incendio de 2005 en el Parque Natural que llegó a superar las 12.500 hectáreas abrasadas y se prolongó durante más de un mes.
