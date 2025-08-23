Histórico encierro en Fermoselle, con caballos entrando en la plaza

Fermoselle ha vivido un encierro histórico. Las fiestas de San Agustín 2025 quedarán en el recuerdo de fermosellanos, emigrantes, forasteros y la multitud de aficionados que se han concentrado en la villa, por la inédita entrada de dos caballos en la Plaza Mayor guiando a la manada de toros y cabestros que salieron del Valle las Huertas.

Un festejo diferente, que ha ido más allá del tradicional recorrido de los astados desde los corrales de San Albín. Esta vez se ha querido recuperar en parte la tradición más antigua, cuando toros y cabestros eran guiados por los caballistas desde el prado. Y el resultado no ha podido ser más positivo. “Un espectáculo” reconocía un orgulloso alcalde, José Manuel Pilo, tras comprobar la algarabía del pueblo cuando vio entrar a los dos caballos hasta la plaza después recorrer las estrechas calles que conducen al coso de madera.

“¡Caballos!”, se oyó gritar en la plaza a un público enloquecido cuando irrumpieron dos jinetes. Otros quedaron a las puertas, pero también se metieron en el casco urbano, haciendo gala de pericia y regalando una imagen sensacional y desconocida al pueblo de Fermoselle.

Doce minutos de encierro, desde la salida del campo hasta la llegada a la icónica plaza de madera, llena hasta la bandera como es tradición en los históricos encierros de Fermoselle. Después llegó la capea, que regaló momentos de emoción gracias a la bravura de los novillos y la habilidad de jóvenes cortadores.

Este año también era novedoso el anuncio de la salida de los toros. En un acto de responsabilidad debido a los incendios en Zamora y la comunidad autónoma, el Ayuntamiento ha renunciado al uso de artefactos pirotécnicos para dar el aviso de los encierros con exclusivamente con el toque de la campana torera.

Y así se ha venido informando al pueblo a través de un bando. Hasta media hora antes del encierro se da el toque de llamamiento al pueblo, después se mantienen 30 minutos de silencio y con el nuevo repique se da la salida a los toros de los corrales.

Y así será a lo largo de los tres días de encierros. Porque al del sábado, le seguirá el del domingo al estilo tradicional, con la salida de los toros de los corrales de San Albín, a las 10.00 horas, para cerrar el lunes de nuevo con los caballos acompañando a los toros y cabestros desde Valle las Huertas.

