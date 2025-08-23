Un carro alistano para los novios Diego y Nerea en Mahíde

En Mahíde aún pervive una de las tradiciones más singulares y alegres de Aliste: el carro de los novios. Y así lo han revivido Diego y Nerea.

La familia y los mozos del pueblo engalanan un carro con ramas, flores y detalles festivos. Después, entre risas y bromas, los novios son “invitados” a subir en él, mientras los mozos tiran con fuerza y lo pasean por las calles. Un recorrido lleno de algarabía donde no faltan las paradas en el bar, ni las artimañas del novio intentando escapar para librarse de pagar la ronda… intento siempre frustrado, pues acaba atrapado y obligado a brindar con todos.

La comitiva, ruidosa y alegre, avanza por el pueblo empapando a todo el que se cruza con cubos y calderos de agua. Nadie queda a salvo, ni siquiera los más curiosos que se asoman desde la puerta de casa.

Así lo vivieron los jóvenes Diego y Nerea, que vestidos de novios subieron al carro adornado y recorrieron Mahide entre mozos y mozas. El final, como manda la costumbre, fue en el río y en el pilón, entre chapuzones, persecuciones y carcajadas.

Una vez más quedó demostrado que el carro alistano nunca muere: mientras haya novios, habrá carro… y mientras haya carro, habrá fiesta.

Suscríbete para seguir leyendo