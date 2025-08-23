La Buena Jera hace comunidad

Riofrío de Aliste se metió ayer de lleno en las fiestas en honor a su patrona la Virgen del Carmen con unas vísperas marcadas por la VII Ruta Literaria de la Buena Jera un ritual literario laico por el entorno del río Frío rememorando el viaje que realizaron por Aliste en 1981 los ilustres Miguel Manzano, Avelino Hernández e Ignacio Sanz que daría lugar a uno de los libros más carismáticos de La Raya de España y Portugal: "Crónicas del poniente castellano".

La Hermandad de la Buena Jera, entidad que preside Beatriz Antón Gazapo, fue la organizadora con el apoyo de la Ayuntamiento que preside el alcalde Germán Matellán Fernández y de las asociaciones Amanecer de Aliste y Riofrío Despierta.

Partía la Ruta de la Buena Jera de Las Escuelas con el pregón de la periodista Laura Casado, originaria del pueblo, de donde es su padre, alternando los pasajes de "Crónicas del poniente castellano" con la ancestral música de antaño.

La gaita de fole de José Juan Mezquita González y el tamboril de Ester y Laura Vara se encargaron de aderezar con sus añejos sones tonadas como la Ronda Alistana, Tengo cinco duros y Vengo de moler morena junto con las cantoras y cantores de la Buena Jera de Riofrío.

Una noche de marcha en Riofrío de Aliste. | CH. S.

Cada año uno de los lugares de lectura y folclore era el paraje del Molino de las Fuentes y este año también pero con la tristeza y la nostalgia pues lo que hasta ahora era un paraíso natural rico en biodiversidad de flora y fauna ha cambiado el esperanzador verde de la pradera por el fúnebre negro de las cenizas víctima del incendio de Puercas del que solo se salvó la molinera.

Homenaje al histórico alguacil y sacristán Antonio González

La Hermandad de la Buena Jera y Riofrío rindieron un emotivo, sentido y merecido homenaje al histórico alguacil Antonio González González ( "Tí Antonio"), nacido el 17 de enero de 1885 en la familia de Los Piñones, numerosa, siendo siete hermanos. De joven emigró a la Argentina y allá en Buenos Aires se ganaba la vida como panadero y agricultor hasta que la nostalgia le llevó a regresar a unas tierras alistanas de las que nunca pudo olvidarse.

Ya de vuelta en Riofrío contrajo matrimonio con María González con la que tuvo tres hijos, quedando viudo en 1958. Ejerció de alguacil a la antigua usanza anunciando las órdenes y avisos del señor alcalde calle por calle con la inconfundible corneta en la mano que hacia sonar en los lugares de costumbre, pero también subastas o la llegada del recaudador, encargándose además de las notificaciones en Abejera, Riofrío, Sarracín y Cabañas, así como de barrer las escuelas.

Entrega de un cheque bebé. | CH. S.

Hombre de prodigiosa voz y de profundas convicciones religiosas ejerció también de Sacristán en la parroquia de San Pedro Apóstol varias décadas con el cura don Luis. Especialmente queridos para él eran los oficios de los difuntos y la interpretación del "Encarnatus", el miserere y los otros cantos de Semana Santa. Su voz melodiosa inundaba la nave de la iglesia vieja en los días grandes. Gran aficionado a todo tipo de canciones era frecuente escucharlo en las labores agrícolas, arando, segando o trillando, entonando canciones como "La Peregrina". Fallecio el 21 de abril de 1979.

Reflexión alistana sobre su identidad y las dificultades que marcaron su existencia

Buena Jera ha logrado su objetivo de mostrar y demostrar a través de los textos de "Crónicas del poniente castellano" de poner en valor rasgos como la socarronería, la crítica y el ingenio de los alistanos y alistanas para entre todos reflexionar sobre nuestra identidad y las dificultades que marcaron nuestra existencia y muy en particular la de nuestros ancestros históricamente, desde nuestra dependencia al Condado de Alba de Aliste, los Marquesado de Alcañices y Tábara y las emigraciones a Cuba, Brasil y Argentina, muchas veces viajes de ida sin vuelta, al reinado de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil: un pueblo y su moradores nunca debe olvidar de donde viene si quiere saber hacia donde va. Los alistanos también.

Crónicas del poniente castellano es una magnífica obra de 137 paginas editado en 1985 tras el peculiar viaje que realizaron en bicicleta durante la primavera por el entorno de los ríos Aliste y Frío Avelino Hernández, Miguel Manzano e Ignacio Sanz explorando y recogiendo sus paisajes, mitos, gentes, anécdotas, leyendas, costumbres y la dureza de la vida combinando los autores la sensibilidad con la ternura y el humor logrando trasmitir en unos bellos textos la esencia pura de una tierra alistana con el cuerpo adusto y el alma torturada que invita a la reflexión profunda y sincera, aún hoy pasados, ya más de cuarenta años.

Salida en procesión. | CH. S.

Algunos de los textos leídos fueron un relato en recuerdo y conmemoración de los 125 años de Margarita Ferreras; una narración por parte de una maestra sobre la escuela alistana rural en los años cincuenta y otros hechos acaecidos a lo largo de la historia en el pueblo de Riofrío.

Hoy día grande de la Virgen del Carmen

Riofrío celebrará hoy el día grande con una misa y procesión a las 11 de la mañana en la iglesia de San Pedro Apóstol que dará paso al pasacalles con la charanga Manaita hasta el Bar Juan para cumplir el ritual festivo de tomar el vermouth, como paso previo a la comida popular a base de paella a las 14.30 horas en La Era.

Tardeo de juegos infantiles con hinchables y cama elástica en La Era y animación con Mala Vida hasta las 20 horas en que actuará Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos. Tras cenar en casa y en familia anochecida para bailar pasodobles, rancheras y rumbas con el cantante Alberto Martín, para seguir con una verbena popular con el grupo Nebraska.n