29 ganaderías zamoranas afectadas por los incendios reciben paja, forraje y pienso

29 ganaderías de la provincia de Zamora afectadas por los incendios han recibido en la última semana paja, forraje y pienso de la Junta de Castilla y León. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha gestionado en los últimos siete días el suministro de más de 922.000 kilos para 74 ganaderías de toda la comunidad.

Ganado en Zamora bebiendo agua con el desolador paisaje quemado detrás por los incendios en Zamora / JOSE LUIS FERNANDEZ

La medida, activada el 14 de agosto, ha permitido trasladar por el momento 55 camiones de alimentos a las zonas de los incendios con más de 10.800 animales atendidos hasta el viernes. En paralelo, se trabaja para que la ayuda llegue en los próximos días a nuevos ganaderos, estableciéndose criterios de prioridad en función de las necesidades expresadas por los propios afectados.

El objetivo de la Junta es que este servicio de urgencia esté disponible para todos los ganaderos que lo necesiten, por lo que se ha hecho un llamamiento para que las solicitudes se tramiten a través de los servicios territoriales con el fin de coordinar y agilizar todas las entregas.

En la reunión celebrada entre los responsables de la Consejería y las Organizaciones Profesionales Agrarias se ha acordado que este servicio de suministro se mantendrá hasta el 30 de septiembre y, a partir de esa fecha, se establecerá una ayuda directa al ganadero por hectárea de pasto quemada que se modulará en función de la carga ganadera de la explotación.