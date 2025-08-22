San Justo regresa a casa y el Cecopi desconfina el pan de Ribadelago

Con impaciencia y reunidos en mitad de la carretera, una veintena de vecinos de San Justo esperaban el regreso a casa de familiares y convecinos. Si hay una manera de reflejar la alegría incontenible se resume en el recibimiento que tributaron a sus convecinos que retornaban poco después de las seis de la tarde. Muchas sonrisas, alguna lágrima, abrazos y besos. Los agentes de la Guardia Civil ayudaron a bajar a los mayores que recibió un "viva la Guardia Civil" de una de las vecinas, completada con un "viva tu pueblo" por los vecinos que se quedaron, unos 40. Esos vecinos no estuvieron parados porque se dedicaron a limpiar los alrededores de las casas en prevención.

En las imágenes, diferentes momentos del retorno de los habitantes de San Justo y Rábano a las calles y al bar de su pueblo, tras días de angustia por la amenaza del fuego declarado en Porto y que se ha expandido al Parque Natural. | A. S.

La caravana de autocar y turismos, escoltada por la Guardia Civil, regresaba no solo a San Justo sino también a Coso, Rábano y Barrio de Rábano, pedanías todas ellas pertenecientes al municipio de San Justo. Solo San Ciprián de Sanabria, de este mismo municipio, quedaba todavía evacuado y confinado para aquellos vecinos que no abandonaron sus casas.

Rábano comenzaba precisamente sus fiestas ayer, que suspendió, pero que no dejó de celebrar la llegada de los vecinos que evacuaron y que regresaron. Ángel fue uno de los 50 vecinos que se quedó. Con residencia en Barcelona afirmó "nos quedamos por nuestra cuenta, tuvimos que dar el número de carné" y con la orden de "no salir" ni a limpiar. "Nos quedábamos por nuestra responsabilidad".

Se pronunciaba por la obligación de cumplir con la limpieza de sus fincas. "La ley ya está, solo hay que cumplirla" en cuanto al mantenimiento de las fincas que "además da trabajo". Xiomara, su nuera, evaluaba la situación que se vivió "inquietud, miedo, intranquilidad, pensando cuánto tiempo más iba a durar el confinamiento. Algunas personas estaban quedándose sin alimento y no podían bajar ni regresar. Empezamos a considerar cuántos alimentos tenía cada uno. Pero bien". Y ese bien se hace extensible a la atmósfera nublada, espesa y que no se podía respirar. Su suegra María del Rosario "ese sol así delante y aquello asquerosamente oscuro. Le decía a mi marido que nunca lo había visto así". Otra de las familias no se marchó por no dejar a los animales solos. Varias vecinas evacuadas de Vigo y San Martín, sentadas en un banco de El Puente de Sanabria, reconocían estar esperanzadas en que mañana (por hoy) pudieran regresar a sus residencias habituales o vacacionales. Con emoción una de ellas trasladaba el agradecimiento a los "catalanes" que "han venido a salvarnos, a devolvernos lo que nosotros les dimos". Esa compensación fue por la emigración de muchos vigueses y samartiniegos "al otro extremo del país". Una emigración que azotó los años 60 el pueblo "fuimos a trabajar, a respetar sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su lengua", pero también "hicimos los trabajos que no querían, como ahora los emigrantes. A los zamoranos se nos valoraba y trabajábamos bien". Gente "maravillosa" que "nunca me preguntaron porqué fuimos".

Vecinos vuelven a sus casas, mientras voluntarios preparan la comida y conductores preparan el reparto. A la derecha, medios llegados de Cataluña y de la UME | A. S.

La casa de un policía prejubilado, José "de Carmina", de San Martín de Castañeda ha sido la "base" y la "cocina" de los voluntarios. La confiscación del pan se resolvió con Manola del Estal cociendo pan en el horno.

Esos medios catalanes fueron todos voluntarios de vacaciones, de descanso, de permiso de las cuatro provincias catalanas. Julia Ramírez, Técnico Forestal del Secretariado de ADFs de Cataluña, señalaba que la dotación catalana estaba integrada por Agents Rurals, Grupo Especial de Prevención de Incendios Forestales y Agrupaciones de Defensa Forestal. "Hemos desplazado, sobre todo, vehículos ligeros que son pick-up con un kits de extinción de 500 y 600 litros, y tres camiones de 3.000 litros y a disposición de lo que convenga".

"La ventaja de venir con los ligeros es que facilita mucho la entrada. Estuvimos trabajando cerca de la Laguna de Peces y sí había algunos sitios a los que no se podía acceder. Trabajaron con línea de agua y herramientas manuales. En las operaciones de ayer aparcaron en el parking y se han desplazado a pie, excepto los camiones que están cerca de Ribadelago Viejo. Están más arriba, han aparcado abajo pero han subido". Los Agentes Rurales contaron con un centro de mando y comunicaciones coordinado con las ADF y el Centro de Mando de la Junta.

La Fundación Conciénciate de la provincia de Alicante preparaba macarrones con pisto para los pueblos del parque confinados en los personal y en el avituallamiento, por la orden de Cecopi de no permitir la entrada de nadie. Ni del panadero.

El presidente de la fundación, Gorka Chazarra, señalaba que estaban dando apoyo en el Puesto de Mando Avanzado y que por petición del alcalde "nos ha pedido apoyo para preparar unas comidas calientes que va a trasladar el mismo a los pueblos afectados –Ribadelago, Vigo y San Martín-". Los efectivos han pedido "que sean alimentos con cierta caloría para poder hacer frente a la situación y que sea lo más nutritivo posible". Macarrones con pito, de menú. A los efectivos en el Puesto de Mando facilitan café y bebidas frías. La fundación ha desplazado 10 voluntarios, 2 psicólogas "tratando de dar apoyo en lo necesario, donde requieran en el puesto de mando". Completan con cuatro vehículos su dotación.

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, con cuatro operarios confinados en los pueblos del Parque Natural y con la complicación de poder moverlos, señalaba la prioridad de garantizar "el agua de abastecimiento". Martos precisó que "en este momento, dado además que arriba los medios de extinción están cargando en la red de abastecimiento, mi orden a los operarios es prioridad absoluta a que no falte el agua en Ribadelago, Vigo y San Martín. He estado con Avelino en el río Forcadura asegurándonos que en el depósito, en las casas y en todos sitios hay agua".

El protocolo de evacuación "supone que ni hay nadie en el pueblos", la realidad todos la sabemos "yo no salgo de mi casa. Con lo cual en cada pueblo se han quedado en uno 40, en otro 20, en otro 30". El alcalde entiende que "como soy el responsable de que mi gente esté bien he tomado la determinación de que yo le llevo víveres. Ayer les llevé pan, leche, agua y demás. Hoy se volverá a llevar y por la noche se volverá además. Mientras estemos en esta situación lo mantendremos así". Para el alcalde "entiendo que es un lío que suba el panadero, pero hemos puesto remedio. Y esto nos servirá para otras ocasiones. Establecer el protocolo de otra manera. Pero eso no está en nuestra mano, es el Cecopi". Ayer, el pan de cada día, entró y salió, al menos de Ribadelago.n